씨이랩, KISA 지능형 CCTV인증 획득

비전AI 전문기업 씨이랩(대표 윤세혁, 채정환, 189330)은 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관한 지능형 CCTV 성능시험 인증 부문 내 ‘방화’ 분야 인증을 획득했다고 3일 밝혔다.

지능형 CCTV 성능 시험인증은 인증용 영상 DB 기반으로 특정 이벤트를 얼마나 정확히 식별·검출하는지 평가하는 제도다.

씨이랩은 RGB·IR 카메라 영상에서 방화로 인한 화재 발생 상황을 90% 이상 정확도로 검출하며 인증 기준을 충족했다. 씨이랩은 인증 받은 방화 탐지 기술을 실시간 AI 영상분석 플랫폼 ‘엑스아이바(XAIVA)’에 적용해 영상 내 화재 발생 상황과 징후를 실시간으로 탐지하며, 공공 안전 관제와 스마트시티, 산업 시설, 다중이용시설 등에서 조기 화재 감지와 사고 예방을 위한 핵심 기술로 활용할 예정이다.

씨이랩은 2022년 배회·침입·마케팅 기술을 기반으로 KISA 인증을 획득한 바 있다. 현재 130종 이상의 비전모델(VM)을 학습해 영상 속 객체와 상황을 정밀하게 분석, 복합 이상행동 인식 영역으로 적용 범위를 확대하고 있다.

향후 인증 받은 AI 모델을 바탕으로 공공 및 산업 현장에서 요구하는 실시간 이상 징후 탐지 정확도와 운영 안정성을 고도화하고, 다양한 환경에서 적용가능한 영상 분석 기능을 확장해 나갈 방침이다.

관련기사

윤세혁 씨이랩 대표는 “이번 KISA 지능형 CCTV 성능 시험 인증을 통해 씨이랩이 보유한 비전AI 기술의 정확성과 현장 적용성을 공식적으로 검증 받았다”며 “앞으로도 엑스아이바 솔루션을 기반으로 공공 안전과 산업 현장에서 바로 활용가능한 실시간 AI 영상 분석 기술을 통해 안전한 사회 구현에 기여하겠다”고 밝혔다.

한편 씨이랩(Xiilab)은 2010년 설립한 비전AI 전문기업이다. AI 기반으로 대용량 영상 데이터 분석에 특화한 기술을 인정받아 2021년 2월 코스닥에 상장했다. 주요 사업은 비전AI, AI인프라, 디지털트윈 세 가지 핵심 사업을 중심으로 5가지 솔루션을 제공하고 있다.