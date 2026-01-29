씨이랩 "공공기관 AI인프라 운영 효율 지원"

AI 전문기업 씨이랩(대표 윤세혁·채정환)은 정부의 AI 인프라 확산 정책에 발맞춰, GPU 클러스터 관리 솔루션 ‘아스트라고(AstraGo)’로 공공기관의 AI 인프라 운영 효율화를 지원하고 있다고 29일 밝혔다.

상반기 중 ‘아스트라고 2.0’을 통해 대규모 GPU 환경을 위한 운영 자동화 기능과 클러스터 관리 편의성을 강화할 계획이다.

과학기술정보통신부가 대규모 GPU확보와 단계적 공급을 통해 GPU인프라 확산을 추진함에 따라, 업계에서는 올해 상반기부터 공공 부문을 중심으로 GPU기반 AI 인프라 구축이 본격화될 것으로 보고 있다. 씨이랩은 이러한 흐름 속에서 GPU ‘확보’보다 ‘운영’이 실제 성과를 좌우하는 핵심 과제로 부상하는 점에 주목, GPU 운영 관리 솔루션 도입의 중요성을 강조했다.

씨이랩은 공공기관 수요에 대응해 아스트라고의 도입부터 운영까지 과정 전반에서 편의성을 강화했다. 아스트라고를 나라장터 디지털서비스몰에 등록해 공공기관이 정식 절차를 통해 쉽게 도입할 수 있게 했고, 솔루션 구축과 사용자 교육을 포함한 패키지형 서비스를 제공해 초기 운영 부담을 줄였다.

윤세혁 씨이랩 대표가 회사 CI를 배경으로 성장 전략을 들려주고 있다.

아스트라고는 쿠버네티스(Kubernetes) 기반의 GPU 클러스터 관리 솔루션으로, GPU 자동 스케줄링, 자동 분할, 사용량 모니터링 기능을 통해 복잡한 AI 워크로드 운영 효율을 높인다. 또 여러 부서와 프로젝트가 동시에 GPU 자원을 활용하는 환경에서도 안정적 운영이 가능하며, 기관 규모와 환경에 맞춘 유연한 도입이 가능하다. 이러한 기술적 완성도를 바탕으로 아스트라고는 소프트웨어 품질을 국가 기준으로 검증하는 GS 1등급 인증을 획득했다.

관련기사

씨이랩은 올해 상반기 출시 예정인 ‘아스트라고 2.0’을 통해 대규모 GPU 환경을 위한 운영 자동화 기능과 클러스터 관리 편의성을 강화할 계획이다. 씨이랩은 이를 통해 공공·연구 현장에서 점차 증가하는 GPU 운영 복잡성에 보다 적극적으로 대응할 수 있을 것으로 보고 있다.

윤세혁 씨이랩 대표는 “AI 컴퓨팅 인프라 확산과 함께 GPU 운영 효율에 대한 요구가 빠르게 증가하고 있다”며 “아스트라고는 공공기관과 산업·연구 현장에서 GPU 자원을 안정적이고 효율적으로 운영할 수 있도록 설계된 솔루션”이라고 말했다. 이어 “현장의 요구를 지속적으로 반영해 기능을 고도화하며 공공 AI 인프라 운영 환경 변화에 선제적으로 대응하겠다”고 덧붙였다.