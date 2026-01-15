씨이랩 "피지컬AI 현장서 안정 작동"...'인프라-분석-검증' 통합모델 제공

전AI 전문기업 씨이랩(대표 윤세혁, 채정환)이 피지컬 AI(Physical AI) 확산 흐름에 맞춰, 산업 현장에서 AI를 빠르고 안정적으로 적용할 수 있는 통합 모델을 마련, 제시했다.

최근 막을 내린 ‘CES 2026’에서도 핵심 성장축으로 제시된 피지컬 AI는 센서, 카메라, 레이더 등을 통해 물리적 환경을 인식하고, AI가 상황을 판단한 뒤 로봇과 장비가 직접 행동하는 지능형 시스템이다. 현실 공간에서 이동·조작·협업 등 물리적 상호작용을 수행, 산업 현장의 자동화 수준을 한 단계 끌어올리고 있다.

하지만 산업현장은 성능 검증 이후 확산 단계에서 인프라 운영 부담, 비용 증가, 현장 신뢰성 검증 부족 등의 문제에 직면, 실제 적용에 속도를 내지 못하고 있다.

15일 회사에 따르면, 씨이랩은 이러한 병목 현상을 해결하기 위해 자사가 집중해온 세 가지 핵심 사업 영역인 ▲AI 인프라 운영 ▲비전 AI 분석 ▲디지털 트윈 기반 검증을 유기적으로 연결한 통합 구조를 통해 피지컬 AI가 현장에서 안정적으로 작동할 수 있는 기반을 마련했다.

AI 인프라 영역에서는 GPU 클러스터 관리 솔루션 '아스트라고(AstraGo)'를 통해 대규모 AI 모델이 구동되는 환경에서도 효율적인 자원 운영을 지원한다. 아스트라고는 GPU 자원의 자동 할당과 모니터링을 통해, 산업 현장에서 AI 성능 저하나 유휴 자원의 낭비 없이 기업의 인프라 운영 부담을 크게 줄일 수 있다.

윤세혁 씨이랩 대표.

비전AI 영역에서는 실시간 영상 분석 솔루션 '엑스아이바(XAIVA)'와 '비디고(VidiGo)'를 중심으로, 산업 현장에서 바로 적용 가능한 인식·판단 기능을 제공한다. 사람, 객체, 이상 상황을 실시간으로 분석하고 로봇이나 설비 제어로 연계하여, 피지컬 AI의 핵심인 ‘인지-추론-판단’ 구조를 실제 현장에 구현한다.

또 디지털 트윈 솔루션 '엑스젠(X-GEN)'과 엔비디아 옴니버스(NVIDIA Omniverse)를 활용, 실제 현장 적용 전 단계에서 충분한 검증 환경을 구축한다. 씨이랩은 가상 공간에서 로봇 이동 경로와 작업 동작, 설비 간 간섭 여부를 3D 시뮬레이션하고, 자체 생성된 합성 데이터 기반의 AI 모델을 적용함으로써 현장 리스크를 최소화한다. 이는 휴머노이드, AMR 등 물리 시스템이 투입되는 환경에서 충돌 위험과 예외 상황을 사전에 예측·보완할 수 있도록 돕는다.

윤세혁 씨이랩 대표는 “피지컬 AI는 이제 단순 기술시연을 넘어 실제 산업 현장에서 검증하고 신뢰받는 것이 중요하다”며 “씨이랩은 세 가지 핵심 사업을 연결하는 통합 구조와 산업 특화 AI 모델을 통해 제조, 물류, 로봇, 모빌리티 등 다양한 산업 현장에서 바로 적용할 수 있는 피지컬 AI 생태계를 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.