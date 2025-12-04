씨이랩 GPU 효율 관리 '아스트라고', 정부 디지털 서비스몰 등록

비전AI 전문기업 씨이랩(대표 윤세혁, 채정환, 189330)은 자사 GPU 클러스터 관리 솔루션 ‘아스트라고(AstraGo)’가 조달청 나라장터 디지털서비스몰에 등록됐다고 3일 밝혔다.

조달청 '디지털서비스몰'은 공공기관이 소프트웨어·정보통신기술 서비스를 효율적으로 도입할 수 있게 마련한 플랫폼이다. 이번 제품 등록을 통해 공공기관은 씨이랩의 '아스트라고'를 공식절차를 통해 보다 빠르고 일관된 방식으로 도입할 수 있는 제도적 경로를 확보하게 됐다.

'아스트라고'는 AI 개발자와 인프라 운영 관리자를 위해 쿠버네티스(Kubernetes) 기반으로 설계한 GPU 클러스터 관리 솔루션이다. GPU 자동 스케줄링, GPU 자동 분할(MPS/MIG), 멀티노드 분산 학습 지원 등 복잡한 AI 워크로드를 효율적으로 처리하는 기능을 제공한다.

지난 8월 '아스트라고'는 소프트웨어 기능, 보안성, 신뢰성 등 모든 평가 항목에서 최고 기준을 충족해 GS(Good Software) 인증 1등급을 획득했다. '아스트라고'의 품질이 국가적으로 공인되면서 공공조달을 포함한 공공시장에서의 신뢰도와 도입 가능성이 한층 높아졌음을 의미한다.

한편 최근 국내 엔비디아 GPU의 대규모 공급이 본격화하면서 GPU 도입 이후 운영 효율과 관리 체계가 중요한 과제로 부상하고 있다. GPU 인프라는 단순 장비 도입보다 운영 최적화가 실제 성능과 비용 절감 효과를 결정하는 만큼, GPU 자원 최적화 기능을 갖춘 '아스트라고'는 AI 인프라 효율을 높이는 핵심 솔루션으로 평가받고 있다.

특히, 공공기관은 여러 부서에서 GPU 자원을 공동 활용하며, 권한관리, 보안 점검, 사용량 추적 등 체계적인 운영이 필요하다. 이에 따라 GPU 서버 조달 시 '아스트라고'와 같은 GPU 클러스터 관리 솔루션을 함께 도입하는 사례가 늘고 있다. 아'스트라고'는 GPU당 연 단위 라이선스를 제공하며, 구축과 사용자 교육을 포함한 패키지형 서비스를 제공, 기관별 규모에 맞춘 유연한 도입과 초기 구축 부담 완화를 지원한다.

씨이랩 윤세혁 대표는 "이번 '아스트라고'의 조달청 등록으로 현장의 인프라 담당자들이 검증된 GPU 관리 솔루션을 보다 수월하게 선택 및 도입할 수 있게 됐다"면서 “앞으로도 실제 공공기관이나 연구 현장에서 나오는 요구를 반영해 '아스트라고'의 기능을 꾸준히 고도화하고, 공공 부문의 GPU 인프라 운영 파트너로서 역할을 넓혀 가겠다"고 밝혔다.