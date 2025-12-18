"피지컬 AI 데이터센터 추진"...씨이랩, 조앤선즈와 협력 MOU

비전AI 전문기업 씨이랩(대표 윤세혁, 채정환)이 조앤선즈(대표 조병권)와 피지컬 AI 데이터센터 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.

양사는 협약을 통해 반도체·제조 산업 현장과 데이터센터를 유기적으로 연결하는 차세대 AI 인프라 모델, ‘피지컬 AI 데이터센터’ 구축을 공동 기획 및 추진한다. 단순한 AI 학습을 넘어 AI 추론 기반의 실시간 서비스 ‘AI 팩토리’ 구현을 목표로 하며, 수도권 거점 데이터센터를 마련해 산업 현장과 데이터센터 간 지능형 연동 체계를 구축할 계획이다.

기존 ‘AI 학습용 데이터센터’는 대규모 데이터 학습에 초점을 맞췄다면, 양사가 추진하는 피지컬 AI 데이터센터는 산업 현장에서 발생하는 데이터를 실시간으로 처리하고 활용하는 ‘추론 특화 구조’를 지향한다. AI 추론을 통해 현장에서 즉각적인 의사결정과 제어가 가능하도록 설계되며, 엣지(현장)와 데이터센터를 연동하는 체계를 기반으로 초저지연 AI 서비스 환경을 구현한다. 또한 설비·공정·로봇 등 물리적 환경을 가상으로 재현하는 디지털 트윈을 적용해 운영 효율을 극대화한다.

이러한 모델은 조앤선즈의 데이터센터 설계·운영 역량과 씨이랩의 AI·디지털 트윈 기술을 결합해 구현한다. 조앤선즈는 다양한 산업에서 검증된 안정적이고 확장성 높은 데이터센터 솔루션을 제공해왔으며, 씨이랩은 2019년 국내 소프트웨어 기업 최초로 엔비디아 프리퍼드 파트너(NVIDIA Preferred Partner) 자격을 확보하고, 2024년에는 엔비디아 옴니버스 컨피턴시(NVIDIA Omniverse Competency)를 획득해 디지털 트윈 구축 경험을 축적했다.

윤세혁 씨이랩 대표(왼쪽)와 조병권 조앤선즈 대표(오른쪽)가 MOU를 맺고 있다

이러한 역량을 바탕으로 본 공동사업에서 반도체·제조 현장의 운영 시나리오를 데이터센터 서비스 구조와 연계하는 모델을 구체화할 방침이다. 또 데이터센터 운영이 구체화되는 단계에 맞춰, 씨이랩의 AI 인프라 SW ‘아스트라고’와 프로페셔널 서비스 역량을 결합하는 방향도 함께 검토한다.

씨이랩은 피지컬 AI 데이터센터 사업 관련해 국내외 AI 주요 기업들과 전략적 상호협력 모델을 본격 추진하고 있다. AI 인프라 및 클라우드, SW 영역의 기업과 협업해 AI 생태계 확장을 가속화할 계획이다.

조병권 조앤선즈 대표는 "씨이랩의 AI 기술 역량과 조앤선즈 사업 역량을 결합해 확장성과 수익성을 갖춘 AI 데이터센터 사업 모델을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

윤세혁 씨이랩 대표는 “씨이랩은 AI 인프라와 디지털 트윈 기술을 기반으로 산업현장과 연결되는 피지컬 AI 역량을 축적하고 있다”며 “조앤선즈와의 협력을 통해 제조현장의 AX 수요를 지원하여 활용율이 높은 피지컬 AI 팩토리를 준비하겠다”고 밝혔다.