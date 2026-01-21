씨이랩, 중기부 장관 표창 수상...GPU 인프라 혁신 공로 인정

비전AI 전문기업 씨이랩(대표 윤세혁, 채정환)은 국내 AI산업에 디지털 전환을 선도하고 경쟁력 강화에 기여한 공로를 인정받아 중소벤처기업부 장관 표창을 수상했다고 21일 밝혔다.

이번 표창은 중소기업과 소상공인의 성장과 경쟁력 강화를 위해 컨설팅·기술·인프라 등 다양한 지원 활동을 수행하고, 현장에서 실질적인 성과를 창출한 우수 기업을 대상으로 수여되는 표창이다.

씨이랩은 ‘누구나 쉽게 활용할 수 있는 AI 기술 구현’ 이라는 경영 철학을 바탕으로, 소상공인 대상 AI 서비스 상용화와 중소기업의 AI 개발 인프라 접근성 향상에 기여한 공로를 인정받았다. 이와 함께, 다양한 산업현장에서 AI 적용 사례를 확대하며, 국내 AI 산업 생태계 확장에 기여한 점도 높이 평가됐다.

씨이랩은 지난해 클라우드형 AI CCTV 서비스 ‘엑스아이바 클라우드(XAIVA Cloud)’를 출시 및 상용화하며 소상공인의 디지털 전환 진입 장벽을 크게 낮췄다. 화재·침입 등 보안 관리부터 고객 동선 분석, 매장 운영 분석까지 실시간 제공해 지역 소상공인의 AI 도입 문턱을 낮추고, 고가 장비 구축 없이 월 구독 방식으로 이용할 수 있도록 해 산업 전반의 디지털 격차 해소에도 기여했다.

또 GPU 클러스터 관리 솔루션 ‘아스트라고(AstraGo)’를 통해 스타트업과 중소 기업이 직면한 AI 개발 인프라 문제 해결에 앞장섰다. 아스트라고는 GPU 자동 스케줄링과 자원 최적화 기능을 통해 GPU 자원의 활용 효율을 높이고, 고가 장비 투자를 부담 없이 AI 개발 생산성을 높일 수 있는 환경을 제공했다. 이는 GPU 공급난 속에서도 국내 AI 기술 개발을 안정적으로 뒷받침한 대표 사례로 평가받았다.

이처럼 씨이랩은 급변하는 AI 산업 환경 속에서도 인재 육성과 내부 AI 운영 체계 구축을 통해 기업 전반의 전문성과 실행력을 강화했다. 특히 올해부터는 의료·로봇·제조 등 다양한 산업 분야에서 피지컬 AI(Physical AI) 기반의 AI 융합 활동을 확대하고, 현장에서 바로 활용 가능한 AI 기술 실증과 상용화를 적극적으로 추진할 계획이다.

윤세혁 씨이랩 대표는 “이번 중소벤처기업부 장관 표창은 AI 기술과 제품을 통해 산업 현장의 실제 문제를 해결해 온 노력을 국가적으로 인정받은 것이라 더욱 뜻깊다”며 “앞으로도 산업별 특성에 맞는 AI 기술 고도화와 제품 경쟁력 강화를 통해 국내는 물론 글로벌 시장에서도 유의미한 성과를 낼 수 있도록 전력을 다할 것”이라 전했다.