풀무원, 지난해 매출·영업익 늘었지만...순이익 62%↓

외화환산 이익 감소·법인세 환입 기저효과에 순이익 급감

류승현 기자

풀무원이 지난해 연결 기준 매출과 영업이익은 늘었으나 당기순이익이 급감했다. 외화 환산 이익이 줄고, 전기 법인세 환입에 따른 기저효과가 겹쳤다.

풀무원은 2일 공시를 통해 지난해 매출이 3조 3,802억원으로 전년 대비 5.2% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 932억원으로 1.5% 늘었다.

반면 당기순이익은 131억원으로 61.9% 감소했다. 이에 대해 회사는 “매출 및 영업이익의 견조한 성장세 유지에도 불구하고, 전기 대비 외화환산 이익 감소와 전기 법인세 환입에 따른 기저효과로 당기순이익 변동폭이 확대됐다”고 밝혔다.

지난해 말 기준 회사의 자산총계는 2조3,593억원, 부채총계는 1조7,435억원을 기록했다. 자본총계는 6,158억원으로 집계됐다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
풀무원 부채 영업익 매출

