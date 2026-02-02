풀무원, 지난해 매출·영업익 늘었지만...순이익 62%↓

풀무원이 지난해 연결 기준 매출과 영업이익은 늘었으나 당기순이익이 급감했다. 외화 환산 이익이 줄고, 전기 법인세 환입에 따른 기저효과가 겹쳤다.

풀무원은 2일 공시를 통해 지난해 매출이 3조 3,802억원으로 전년 대비 5.2% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 932억원으로 1.5% 늘었다.

반면 당기순이익은 131억원으로 61.9% 감소했다. 이에 대해 회사는 “매출 및 영업이익의 견조한 성장세 유지에도 불구하고, 전기 대비 외화환산 이익 감소와 전기 법인세 환입에 따른 기저효과로 당기순이익 변동폭이 확대됐다”고 밝혔다.

지난해 말 기준 회사의 자산총계는 2조3,593억원, 부채총계는 1조7,435억원을 기록했다. 자본총계는 6,158억원으로 집계됐다.