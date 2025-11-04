크래프톤, 3분기 영업이익 3천486억원…"누적 영업익 1조 돌파"

크래프톤(대표 김창한)이 4일 2025년 3분기 경영실적을 발표했다.

크래프톤은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 적용 연결 재무제표 기준으로 2025년 3분기 매출 8천706억원, 영업이익 3천486억원을 달성했다. 이는 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 각각 21%, 7.5% 증가한 수치다.

올해 3분기 누적 실적은 매출액 2조4천69억원, 영업이익 1조519억원으로 사상 최고치를 경신했으며, 3분기 만에 누적 영업이익 1조원을 넘어선 것은 창사 이래 최초다.

크래프톤 CI

사업 부문별 매출은 PC 3천539억원, 모바일 4천885억원, 콘솔 102억원, 기타 180억원이다. PC 플랫폼은 ‘PUBG: 배틀그라운드’ IP를 중심으로 전년 동기 대비 29% 성장하며 분기 최대 매출을 기록했다. 이는 ‘에스파’, ‘지드래곤’, ‘부가티’ 등과의 컬래버레이션이 트래픽 상승으로 이어진 결과다.

모바일 부문은 ‘트랜스포머’ 테마 모드, 성장형 스킨 X-Suit 등 콘텐츠 다각화로 성장을 이끌었다. ‘배틀그라운드 모바일 인도(BGMI)’ 역시 현지화 전략을 통해 분기 매출 최대치를 경신했다. 기타 매출은 넵튠의 애드테크 부문 광고 실적이 반영되며 지난해 3분기 대비 131% 상승했다.

크래프톤은 배틀그라운드 트래픽을 기반으로 PUBG IP 프랜차이즈 성장에 속도를 낼 방침이다. PC·콘솔에서는 IP 컬래버레이션을 지속하고, 배틀그라운드를 ‘PUBG 2.0’ 게임플레이 플랫폼으로 전환하기 위해 언리얼 엔진 5 업그레이드, 게임플레이 모드 확대, UGC(사용자 생성 콘텐츠) 확장을 추진한다.

신규 프랜차이즈 IP 발굴도 지속한다. 크래프톤은 ‘Big 프랜차이즈 IP’ 확보를 위한 5개년 중장기 계획에 따라 신규 프로젝트 총 11개를 가동 중이다. 오픈 월드 생존 제작 장르 신작 ‘팰월드 모바일(Palworld Mobile)’은 오는 13일 부산 국제 게임 전시회 ‘지스타 2025’에서 최초 공개되며 이용자 시연 기회도 마련된다.

관련기사

중장기 성장 동력으로 인도 시장 경쟁력 강화도 추진한다. BGMI 현지화 전략과 함께 누적 3천억원 규모의 투자를 진행하며 신규 IP 발굴에 주력하고 있다. 지난 3월 경영권을 확보한 노틸러스 모바일의 ‘리얼 크리켓 24’를 직접 퍼블리싱하고 스포츠 라이선스 획득도 추진한다.

이와 함께 ‘AI First’ 기업으로의 전환을 선언했다. 크래프톤은 약 1천억원 규모의 GPU 클러스터를 구축하고, SK텔레콤 컨소시엄을 통해 5천억 파라미터 규모의 독자 파운데이션 모델을 개발 중이다. 이를 통해 CPC(Co-Playable Character) 고도화에 나서며, 내년 상반기에는 CPC ‘PUBG 앨라이(PUBG Ally)’를 배틀그라운드 아케이드 모드에서 선보일 예정이다.