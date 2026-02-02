OCI홀딩스, ESG 경영협의회 개최…국내외 경영진 참여

OCI홀딩스가 그룹 차원 ESG 컨트롤타워 역할을 하는 ESG 경영협의회를 통해 계열사별 실행 현황을 점검하고 중점 과제를 살폈다.

OCI홀딩스는 지난달 30일 서울 중구 OCI빌딩에서 ‘2026년 정기 ESG 경영협의회’를 열고, 국내외 주요 계열사 경영진과 함께 올해 ESG 경영목표와 세부 추진전략을 논의했다고 2일 밝혔다.

OCI ESG 경영협의회는 각 계열사 이사회 산하에 존재하는 기존 ESG위원회와는 별도의 조직으로 그룹 차원 ESG 전략 및 성과를 종합적으로 관리하기 위해 지난 2024년 설립된 최고 의사결정기구다.

지난달 30일 ESG 경영협의회에 참석한 OCI 김유신 부회장(왼쪽에서 다섯째), OCI홀딩스 이수미 부사장(왼쪽에서 여섯째) 등 주요 경영진이 기념촬영을 하고 있다. (사진=OCI홀딩스)

이날 협의회에는 김유신OCI 부회장과 이수미 OCI홀딩스 부사장을 비롯해 김원현 OCI SE 대표, 정창현 DCRE 대표, 이제영 부광약품 대표 등 국내 주요 계열사 경영진이 참석했으며, OCI엔터프라이즈(미국), OCI테라서스(말레이시아) 등 글로벌 계열사 경영진은 화상으로 함께했다.

이들은 그간의 ESG 추진 성과와 현황을 공유하고 계열사별 지역 및 사업 특성을 반영한 ESG 경영 목표를 발표하는 등 그룹 차원의 협력 가능성과 시너지 창출 방안에 대해 논의하고 토론하는 시간을 가졌다.

지주회사인 OCI홀딩스는 올해 ESG 경영 목표를 ‘글로벌 수준 ESG 기준에 기반한 체계 구축 및 기업 가치 증대’로 삼아 그룹 전반의 ESG 관리 수준을 높이고, 중장기적으로 지속가능한 성장 기반을 공고히 하겠다는 방침이다.

구체적으로 ▲전사 온실가스 인벤토리 구축을 통한 배출량의 자발적 관리 ▲안전·인권·윤리·정보보안 분야를 포함한 전사 리스크 관리체계(ERM) 재정립 ▲계열사별 ESG 실행 현황 정기 점검 및 관리 체계 강화라는 3대 중점 과제를 공유했다.

관련기사

이수미 OCI홀딩스 부사장은 “ESG 경영협의회는 국내외 전 계열사의 ESG경영 현황을 점검하고 그룹 차원 기준과 방향을 설정하는 핵심 기구”라며, “여기서 그치지 않고 경영 전반의 의사결정과 리스크 관리 등을 통해 지속가능경영을 실천해 나가야한다”고 강조했다.

한편 OCI홀딩스는 지난 1월 모건스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI)이 주관하는 2025년 ESG 평가에서 종합 A등급을 획득하며 3년 연속 종합 ‘A’ 등급을 유지하고 있다. 사업회사인 OCI 주식회사 또한 글로벌 ESG 평가기관인 에코바디스가 실시한 2025년 지속가능성 평가에서 상위 5% 기업에만 부여되는 골드 등급을 2년 연속 획득했다.