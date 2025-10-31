OCI홀딩스, 임원인사·조직개편 단행…본부장제로 전환

OCI홀딩스가 글로벌 비즈니스 성장을 대비한 조직개편과 정기 임원인사를 실시했다.

OCI홀딩스는 31일 정기 임원인사를 단행했다고 밝혔다. 인사 대상은 승진 9명, 전보 10명이며, 발령은 11월 1일부터다.

이번 인사는 최근 발표한 베트남 신규 프로젝트 본격 착수, 미국 태양광 정책에 대한 전략적 대응, 국내외 반도체, 이차전지와 같은 첨단소재 사업 경쟁력 강화 등 그룹의 미래 신성장동력 고도화가 목적이라고 회사 측은 설명했다.

서울시 중구에 있는 OCI 본사(사진=OCI)

전문 인력 재배치와 함께 조직 개편을 단행하고, 성과 중심의 인사 원칙에 따라 그룹 내부에서 검증된 인재를 주요 보직에 선임함으로써 조직의 전문성과 지속가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다.

특히 올해는 OCI 주식회사(사업회사)를 중심으로 정밀소재사업본부, 기초소재사업본부 등 사업본부제로 조직을 개편했다.

OCI홀딩스 관계자는 "기존 임원 체제가 아닌 사업본부장 중심 소재사업 경쟁력 강화에 더욱 집중할 예정"이라며 "이와 함께 현장 중심의 실무형 임원제 도입으로 밀착관리·현장경영 통한 업무 효율성을 극대화하고, 급변하는 글로벌 시장 환경에 민첩하게 대응해 지속되는 불확실성이라는 위기를 함께 극복해 나가고자 한다"고 밝혔다.