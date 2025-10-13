OCI홀딩스, 태양광 웨이퍼 사업 진출

OCI홀딩스가 태양광 웨이퍼 사업에 진출한다.

OCI홀딩스 100% 자회사 OCI테라서스는 싱가포르에 특수목적법인 OCI ONE을 설립하고 이달 말 완공을 앞둔 글로벌 태양광 기업 베트남 웨이퍼 공장 지분 65%를 취득한다고 13일 밝혔다.

현재 베트남 소재 엘리트 솔라 파워 웨이퍼가 건설 중인 연산 2.7GW 규모 웨이퍼 공장은 이달 말 완공을 예정하고 있다. 이후 시운전을 거쳐 이르면 내년 초부터 금지외국기관(Non-PFE) 태양광용 웨이퍼를 생산해 즉각적인 수익 창출이 기대된다.

OCI홀딩스 베트남 웨이퍼 공장 조감도 (사진=OCI홀딩스)

본 사업 투자 규모는 총 1억 2천만 달러(약 1천700억원)이며 이중 OCI ONE 지분 65% 투자 금액은 7천800만 달러(약 1천100억원) 수준이다.

이 베트남 웨이퍼 공장은 향후 4천만 달러(약 560억원) 추가 투자 시 6개월 이내에 5.4GW로 확장이 가능해 전략적 투자로 단기간 내에 매출이 2배 이상 증가할 수 있는 구조를 갖추고 있는 것이 특징이다.

OCI홀딩스의 이번 웨이퍼 사업은 OCI테라서스 폴리실리콘을 전량 사용해 Non-PFE 웨이퍼를 생산할 예정이며, 이러한 수직계열화를 바탕으로 경쟁력 강화와 수익성 제고라는 두 가지 목표를 동시에 달성하게 된다.

특히 이곳에서 생산하는 제품은 지난 7월 OBBB 법안에 따라 도입된 조항인 Non-PFE 요건을 충족해 시장에 차별화된 제품 공급을 통해 지속적인 수익성 확대가 가능할 것으로 전망된다.

OCI홀딩스 이우현 회장은 “이번 전략적 투자를 통해 OCI홀딩스는 미국 수출에 용이한 Non-PFE 서플라이 체인 완성에 한층 가까워질 것”이라며 “앞으로도 OCI홀딩스는 동남아 현지 회사와의 협업을 추친해 글로벌 태양광 시장에서 입지를 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.