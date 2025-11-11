OCI홀딩스, 3분기도 적자…4분기, 공급망 재편 속 실적 개선

OCI홀딩스가 미국 규제 환경 변화 속 말레이시아 공장 가동 중단 영향으로 3분기도 적자를 기록했다.

OCI홀딩스는 올해 3분기 연결 기준 매출액 8천451억원, 영업손실 533억원, 당기순손실 734억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 11일 공시했다. 전분기와 비교해 적자 폭이 감소했지만, 전년 동기 대비 매출은 7% 감소했으며 영업이익은 적자전환했다.

인플레이션감축법(IRA) 축소·폐지 등 미국의 태양광 정책 불확실성이 최고조에 달했던 지난 2분기와 달리 최근 위구르강제노동방지법(UFLPA) 강화와 OBBB 법안 통과 등 관련 불확실성이 일부 완화됨에 따라 OCI테라서스 폴리실리콘 생산라인 재가동으로 전분기 대비 적자가 축소됐다고 회사 측은 설명했다.

지난 3분기 OCI테라서스는 미국의 중국 및 동남아 국가 대상 태양광 무역 규제가 본격적으로 강화돼 미국향 고객사의 수요가 확대되고 있다. 다만 일부 가동 중단에 따른 고정비와 재가동 라인의 램프업 비용 발생으로 큰 폭으로 상승한 매출에 비해 영업이익은 적자를 지속했다.

OCI홀딩스 말레이시아 공장 (사진=OCI테라서스)

지난달 싱가포르 특수목적법인 OCI ONE이 65% 지분을 인수한 베트남 웨이퍼 생산시설 네오실리콘 테크놀로지는 내년 1월부터 연산 2.7GW 규모 금지외국기관(Non-PFE) 태양광용 웨이퍼를 생산할 예정이다.

미국 태양광 지주회사 OCI엔터프라이즈 자회사 OCI에너지의 경우 럭키7(100MW), 페퍼(120MW) 등 2개 프로젝트 사업권 매각에 대한 최종 승인 절차를 완료했으며, 이에 따른 수익 인식을 통해 전분기 대비 매출 증가 및 흑자 전환했다.

도시개발사업 자회사인 DCRE가 인천 미추홀구 학익동 일대에 공급하는 시티오씨엘은 6, 7단지 성공적 분양으로 건설 진행이 본격화되며 전분기 대비 매출 증가 및 흑자 전환했다. 이달 중 8단지(1천348)세대 분양을 시작할 예정으로 분양 완료 후 추가적인 매출 확대 기여가 예상된다.

OCI홀딩스는 인공지능(AI) 시대에 발맞춰 나아갈 반도체소재, 에너지발전, 데이터산업 등 고성장·고부가 분야에 집중 투자하며 포트폴리오 전환에 나선다는 중장기 사업 방향성을 제시했다.

사업회사인 OCI는 반도체 8대 공정 중 5개 공정(폴리실리콘, 인산, 과산화수소, 반도체 전구체, 흄드실리카)에 제품과 원료를 공급하고 있다. 웨이퍼의 식각 공정에 사용되는 인산의 수주 물량 확대에 따라 연산 2만 5천톤에서 3만톤 규모로 생산능력을 확대하는 등 반도체 소재 역량을 강화해 나갈 계획이다.

이외에도 OCI테라서스는 일본 도쿠야마와의 합작법인 OTSM을 통해 오는 2029년부터 연간 8천톤 규모 11-Nine급(99.999999999%) 초고순도 반도체용 폴리실리콘을 글로벌 고객사에 공급할 예정이다.

OCI에너지는 30여 개 태양광 프로젝트 총 6.6GW(태양광 3.5GW, ESS 3.2GW) 규모의 파이프라인을 통해 미국 텍사스에 집중되고 있는 최소 1GW급의 대규모 AI 데이터센터 전력 수요 폭증에 대응할 예정이다.

한편, AI 데이터시장이 급성장하는 가운데 OCI홀딩스는 미래 신성장동력으로 전력 인프라 중심의 데이터센터 개발사업을 추진하기 위한 검토에 착수했다.

회사 측은 "지난 2011년부터 북미 태양광 및 ESS 프로젝트 개발사업을 하고 있는 OCI에너지가 그간 쌓아온 디벨로퍼 역량과 이미 전력·용수 등 인프라가 갖춰진 OCI 유휴부지를 활용하면 신속한 개발이 가능하다"며 "특히 부지확보, 인허가, 설계, 자금조달, 시공, 운영 등의 단계별로 진행되는 디벨로퍼 핵심 역량은 데이터센터 개발과 매우 유사해 사업 전환에 있어 전략적 시너지가 기대된다"고 설명했다.

이우현 OCI홀딩스 회장은 “OBBB 법안 시행과 UFLPA, AD/CVD 등 대중 무역 규제 강화로 인해 미국향 태양광 공급망이 재편되고 있는 상황”이라면서 “이러한 변화 속에서 말레이시아, 베트남 등 동남아 생산거점을 기반으로 원가 경쟁력을 확보하고 판로를 선점하는 등 지속가능한 성장 기반을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.