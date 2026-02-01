CEO 바뀐 버라이즌, 4분기 가입자 100만 늘렸다

지난해 4분기 시작과 함께 댄 슐만 신임 CEO를 내세운 버라이즌의 비용 중심 경영이 본격화되는 모양새다.

라이트리딩닷컴 등 주요 외신에 따르면, 버라이즌은 지난 4분기에 총 100만 명이 넘는 가입자 순증을 기록했다. 이는 2019년 이후 분기 기준 최대 신규 가입자 증가 기록이다.

후불 모바일 가입자 순증이 61만6천으로 전년 동기 50만4천을 훌쩍 넘어섰다. 특히 기업용 외에 개인용 후불 가입자 순증은 55만1천을 기록했는데, 이는 전년 대비 50% 증가한 수치다.

사진_미국 씨넷

버라이즌은 일시적 증가가 아니라 새해 가입자 순증이 지난해 대비 2~3배에 이를 것이란 전망치를 내놨다. 슐만 CEO는 “프로모션이나 가격 정책을 과도하게 집행하지 않아도 충분히 달성 가능한 수치”라고 설명했다.

가입자가 늘어나는 동시에 회사 구조조정도 이어갔다. 지난해 12월에만 1만3천명의 직원을 감원하는 계획을 실행했다.

회사 측은 인력 구조조정과 함께 마케팅 효율화, 부동산 합리화 등을 통해 1년간 50억 달러(약 7조2천600억원) 수준의 비용 절감 효과를 기대한다고 설명했다.

버라이즌의 전체 직원 수는 지난해 8만9천900명으로 전년 9만9천600명에서 1만명 가까이 줄었다.

슐만 CEO는 “성과가 저조한 부문을 과감히 정리하고 중복된 조직 구조를 제거하며 계층을 축소해 조직을 신속하게 적정 규모로 조정하고 있다”고 말했다.

새해 설비투자(CAPEX)도 줄인다. 지난해 170억 달러에서 감소한 160억~165억 달러를 새해 CAPEX 가이던스로 제시했다. C밴드 주파수 구축 투자가 90% 이상 완료됐고, 전국 단위 5G SA 투자 역시 완료 단계라는 이유에서다.