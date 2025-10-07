버라이즌, CEO 깜짝 교체...댄 슐만 페이팔 전 CEO 발탁

미국 가입자 1위 이동통신사 버라이즌이 최고경영자(CEO)를 전격 교체했다.

버라이즌커뮤니케이션즈는 6일(현지시간) 회사 이사회가 페이팔홀딩스 CEO 출신의 댄 슐만 사외이사를 신임 CEO로 즉시 임명했다고 밝혔다.

지난 8년간 CEO로 재임한 마크 한스베리는 내년 10월4일까지 특별 고문으로 남아 프런티어커뮤니케이션즈 인수 통합 작업에 집중하게 되고, 내년 회사 주총까지만 이사회 멤버로 남게 된다.

버라이즌 이사회는 또 마크 버톨리니를 신임 이사회 의장으로 선출했다.

사진_버라이즌 홈페이지

버톨리니 이사회 의장은 “한스 베스트베리는 버라이즌을 새로운 네트워크 투자와 혁신적인 기업 문화로 이끈 탁월한 리더였다”며 “프런티어 인수 완료를 앞둔 지금이 CEO 교체의 적기라는 데 이사회와 한스가 뜻을 모았다”고 말했다.

이어, “댄은 풍부한 경험을 지닌 결단력 있는 리더로, 변혁적 리더십과 운영 우수성 면에서 입증된 경력을 가지고 있다”면서 “그는 고객 중심성과 재무 성장의 다음 단계를 이끌기에 가장 적합한 인물”이라고 소개했다.

댄 슐만 신임 CEO는 페이팔 CEO를 비롯해 버진모바일USA 창립자, T모바일US 선불사업부 사장, AT&T 소비자부문 책임자 등의 경력을 거쳤다. 버라이즌 이사회에는 2018년부터 참여했고 지난해 12월 이사회 내 독립수석이사로 활동했다.

페이팔 재직 당시 80억 달러의 매출을 300억 달러로 3배 이상 늘렸고, 주당순이익(EPS)를 5배 끌어올린 성과가 대표적인 그의 경영 사례로 꼽힌다.

그는 “우리는 시장 점유율을 모든 부문에서 확대하고 핵심 재무적 지표를 개선해 성장 궤적을 재정의할 분명한 기회를 가지고 있다”며 “고객을 만족시키고 주주에게 지속 가능한 장기 성장을 제공하기 위해 가치 제안을 극대화하고 운영비를 절감하며 자본 배분을 최적화하겠다”고 밝혔다.