美 최대 이통사 버라이즌, 대규모 망장애 발생

미국 시장 최다 가입자를 거느린 이동통신사 버라이즌에 망 장애가 발생했다. 911과 같은 비상전화도 불가능한 상황이다.

버라이즌은 14일(현지시간) SNS 공지를 통해 “회사 기술팀이 서비스 중단 문제를 해결하고 있다”며 “이 사태고 고객의 하루에 미치는 영향을 이해하고 있으며 가능한 빨리 이를 해결하기 위하 최선을 다하고 있다”고 밝혔다.

미국 동부 기준 정오 무렵부터 음성 통화와 문자 서비스, 데이터 전송 등에서 서비스 장애가 발생한 것으로 전해졌다. 휴대폰에서 통신 신호가 잡히지 않는 상황이다.

사진_미국 씨넷

현지에서 버라이즌 가입자들은 휴대폰에 통신 신호 세기 막대 대신 SOS 문구가 뜨고 있다고 외신은 전했다.

뉴욕과 시애틀, 로스앤젤레스, 마이애미 등 대도시 지역에서 장애 민원이 빗발치고 있다. 장애 신고가 가장 많이 접수된 곳은 뉴욕, 애틀랜타, 샬럿, 휴스턴 등이다.

서비스 장애 추적 사이트인 다운디텍터는 한때 20만 명이 넘는 가입자가 장애 영향에 있었으나 동부 시간 오후 3시 30분 기준 서비스 장애를 겪는 이들이 6만 이하로 줄었다고 밝혔다.

한편, 버라이즌이나 미국 정부는 이번 서비스 장애가 외부 사이버 공격에 따른 것은 아니라고 보고 있다.