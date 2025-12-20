버라이즌, 고정형 5G로 네트워크 슬라이스 서비스 출시

버라이즌이 고정형(FWA) 5G를 통해 네트워크 슬라이싱 기반 서비스를 내놓는다. 유선 광인프라 부족을 해결하기 위한 FWA 5G가 AI 워크로드를 지원하기 위한 서비스에 쓰인다는 점이 눈길을 끈다.

피어스네트워크에 따르면 버라이즌비즈니스는 FWA에서 일정 수준의 서비스를 제공할 수 있는 SLA 조건으로 업로드 비중이 큰 클라우드와 AI 서비스를 지원하기 위해 향상된 업링크 용량을 제공한다고 밝혔다.

스콧 로런스 버라이즌비즈니스 최고제품책임자(CPO)는 “기업들이 엣지에서 추론이 많은 AI 중심 워크로드를 도입하면서 방대한 양의 데이터를 수집해 업로드로 전송하고 있다”며 서비스 출시 배경을 설명했다.

사진_클립아트코리아

네트워크 슬라이스 서비스를 잇달아 내놓는 미국에서도 주로 5G SA 기반의 서비스를 주로 고안하고 있다. T모바일이 경쟁사보다 앞선 편이며 버라이즌과 AT&T는 내년에 전국 단위 5G SA 기반 네트워크 슬라이스 출시를 예고했다.

그런 가운데 버라이즌의 FWA 기반 네트워크 슬라이스 서비스는 일부 지역에서만 선보일 예정이다. 미국 전역에서 관련 서비스를 내놓을 만큼 주파수를 확보하지 못했기 때문이다. 미국은 통신사들이 지역 별로 갖추고 있는 주파수가 상이하다.

넥스트커브의 레오나드 리 연구원은 “버라이즌이 네트워크 슬라이싱 기반 서비스가 수익화와 투자 회수를 이끌 수 있는 시장부터 시작하는 전략은 타당하다”며 “SLA를 보장할 수 있는 가상 사설 무선 네트워크 형태인 기업용 FWA는 네트워크 슬라이스를 시작하기에 매우 합리적인 서비스”라고 말했다.