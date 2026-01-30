몬드리안에이아이, AI 인프라 시장 정조준... 영업익 흑자 전환

몬드리안에이아이가 인공지능(AI) 인프라로 수익화를 실현해 시장 내 입지를 넓혔다.

몬드리안에이아이는 지난해 매출 50억원을 기록하고 영업이익 흑자 전환했다고 30일 밝혔다. 거대언어모델(LLM)과 생성형 AI 열풍으로 폭증한 고성능 인프라 수요를 클라우드 기반 ML옵스 플랫폼으로 적기에 흡수한 결과다.

회사는 150억원 규모 시리즈 B 투자 라운드를 통해 차세대 AI 클라우드 시장 선점에 나섰다. 확보된 재원은 그래픽처리장치(GPU) 인프라 확보, 차세대 플랫폼 연구개발, 글로벌 시장 진출 강화에 각각 50억원씩 투입될 예정이다.

몬드리안에이아이가 AI로 수익화를 실현했다. (사진=몬드리안에이아이)

기술 고도화를 위해 AI가 스스로 판단하고 업무를 수행하는 에이전틱 AI 플랫폼을 출시해 기술 격차를 벌린다는 구상이다. 제조, 에너지, 바이오, 의료 등 산업군별 특화 서비스를 자사 클라우드인 '런유어 AI'과 연계하는 버티컬 엔드투엔드 전략도 가속화한다.

이번 성과는 오는 2027년 예정된 기술특례상장을 위한 핵심 발판이 될 것으로 전망된다. 올해 조직과 기술 체계를 글로벌 수준으로 재정비해 예비 기술성 평가에서 최고 등급을 획득하는 것이 목표다.

홍대의 몬드리안에이아이 대표는 "우리는 시리즈 B 유치를 통해 인프라와 플랫폼, 서비스를 아우르는 글로벌 '네오 클라우드' 생태계를 구축할 것"이라며 "전 세계가 주목하는 차세대 AI 기업으로 거듭날 것"이라고 밝혔다.