벤츠 특허 출원 140주년 맞아 재탄생한 'S클래스'…AI 3종 탑재

메르세데스-벤츠가 브랜드의 정수를 담은 플래그십 세단 S-클래스의 부분변경 모델 '더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스'를 독일 슈투트가르트에서 29일(현지시간) 세계 최초로 공개했다.

이번 '더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스'는 한 세대에서 보여줄 수 있는 가장 광범위한 업데이트를 통해 차량 구성의 50% 이상인 약 2천700개 요소가 새로 개발되거나 재설계됐다. 국내에는 2026년 하반기 출시 예정이다.

더 뉴 S-클래스는 더욱 대담한 실루엣으로 위상을 드러내며, 처음으로 조명 그릴을 적용했다. 이 그릴은 크기가 기존 S-클래스 대비 20% 더 커졌으며, 3차원 크롬 삼각별을 통해 강조된다.

더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스

여기에 새로운 디지털 라이트(DIGITAL LIGHT) 트윈 스타 헤드램프 디자인을 적용해 아이코닉한 모습을 만들어내 가시성을 향상시켰다. 마이크로 LED 기술과 강력한 신규 칩은 고해상도 조명 영역을 약 40% 확장해 이전 시스템과 비교했을 때 더 밝은 상향등을 제공하면서도 에너지 소비를 줄인다.

차량 후면에서는 3개 크롬 프레임의 시그니처 스타를 적용한 새 디자인의 테일라이트가 S-클래스의 정체성을 강화해 강렬한 인상을 남긴다.

S-클래스는 메르세데스-벤츠 운영체제(MB.OS)를 탑재했다. MB.OS는 주행 보조에서 인포테인먼트, 주행 성능 등 모든 도메인에 관여해 더 빠른 처리 속도와 연산 능력, 깊게 통합된 경험을 제공한다.

차량에 탑재된 4세대 MBUX는 인포테인먼트 시스템은 챗GPT4o와 마이크로소프트 빙, 구글 제미나이 등 인공지능(AI)을 함께 사용하며, 여러 AI 에이전트를 하나의 시스템 안에 결합한다. 고객은 생성형 AI, 다회차 대화, 단기 기억 기능을 통해 더욱 직관적이고 개인화된 디지털 경험을 할 수 있다.

더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스

MB.OS는 수많은 차량 기능에 대한 무선(OTA) 업데이트가 가능해, 차량 수명 전체에 걸쳐 직관적인 동반자로서 스마트하고, 안전하며, 개인화된 주행 경험을 유지한다.

S-클래스는 정교하게 다듬어진 전동화 파워트레인 라인업을 갖췄다. 8기통 및 6기통 가솔린 엔진부터 6기통 디젤 엔진, 그리고 플러그인 하이브리드까지, 고객은 다양한 선택지를 고를 수 있다.

새로운 엔진에는 17 kW 통합 스타터-제너레이터(ISG)를 탑재한다. 가솔린 및 디젤 모두에 적용되는 ISG는 저회전 영역에서 지능형 보조를 제공한다. 터보차저와 결합해 우수한 출력 전달을 보장하며, 48V 전기 시스템은 '코스팅', 부스트, 회생 제동 같은 기능을 가능하게 해 연료 소비를 크게 줄인다.

또한 ISG 덕분에 엔진이 매우 빠르고 부드럽게 시동된다. 아이들링 시에도 ISG와 내연기관의 지능적 상호작용으로 뛰어난 정숙성을 유지한다.

더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스 인테리어

더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스에서는 모든 여정 속에서 최상의 편안함과 고요한 우아함을 경험할 수 있다.

뒷좌석은 새로 적용된 분리형 MBUX 리모컨 2개를 이용해 공조, 윈도우 쉐이드, MBUX 하이엔드 뒷좌석 엔터테인먼트 시스템의 13.1인치 디스플레이와 같은 차량 기능을 손쉽게 조작할 수 있다. 스크린에는 HD 카메라도 통합돼 마이크로소프트 팀즈, 줌, 웹엑스 등을 통한 비즈니스 화상회의에 이상적이다.

한편 더 뉴 벤츠 S-클래스 월드 프리미어에서는 세계 최초의 자동차 특허 출원 140주년을 함께 기념했다.

1886년 1월 29일 칼 벤츠는 자신의 모터바겐(모터 달린 차)에 대한 특허를 출원했으며, 같은 해 고틀립 다임러는 모터쿠체(모터 달린 마차)를 개발했다. 이 두 차량은 자동차의 출발점이 됐으며, 이후 메르세데스-벤츠는 오늘날에 이르기까지 자동차 산업의 발전을 이끌어오고 있다.

이번 더 뉴S-클래스는 최초의 자동차 특허 출원 140주년을 기념해 전 세계 140개 장소를 방문하며 벤츠 고객 및 팬들을 만나는 여정을 진행한다. 차량은 이번 월드 프리미어 후 독일 슈투트가르트에서 출발해 6개 대륙을 거쳐 5만㎞가 넘는 여정을 펼치며, 오는 10월 슈투트가르트에서 마무리할 예정이다.