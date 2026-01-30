'믿음 2.0' 만든 신동훈, KT 떠나 1년7개월만에 NC AI로 복귀…왜

KT에서 생성형 인공지능(AI) 프로젝트를 이끌었던 신동훈 전 최고AI책임자(CAIO)가 엔씨소프트 AI 자회사 NC AI에 합류하면서 그 배경에 관심이 집중된다. 불과 1년7개월 전 엔씨를 떠나 KT로 옮겼던 인물이 다시 복귀하는 것을 두고 NC AI가 '독자 AI 파운데이션 모델(독파모)' 경쟁에서 방향을 틀어 산업 특화 AI 시장으로 선회하는 과정에서 필요한 퍼즐을 맞춘 것이란 해석이 나온다.

30일 업계에 따르면 신 전 CAIO는 최근 KT를 퇴사해 오는 2월부터 NC AI에 출근한다. NC AI에서는 AX 테크센터장을 맡아 거대언어모델(LLM)과 산업 특화 AI 전략을 총괄할 가능성이 거론된다. LG전자 책임연구원 출신인 신 전 CAIO는 2017년 엔씨소프트에 합류한 뒤 AI 연구조직을 이끌었고, 2024년 7월 KT로 자리를 옮겨 자체 LLM 개발을 주도해왔다.

특히 신 전 CAIO는 KT에서 '믿음 2.0' 개발을 이끈 인물로 알려져 있다. 해당 모델은 글로벌 벤치마크 평가에서 순위에 오르며 국내 LLM 기술력에 대한 우수 사례로 언급된 바 있다.

신 전 CAIO의 KT 퇴사 배경은 구체적으로 알려지지 않았다. NC AI 측도 "KT에서 나온 이유는 알 수 없다"며 "소속 조직과 합류 시점은 조율 중"이라고 입장을 밝혔다.



이번 일을 두고 업계에선 NC AI가 LLM 기반 산업 AI 역량을 강화하기 위해 본격적으로 나선 것으로 분석했다. NC AI가 정부 '독자 AI 파운데이션 모델(독파모)' 사업 1차 평가에서 탈락한 이후 초거대 범용 모델 경쟁보다 산업 특화 AI와 중소기업 AX(인공지능 전환) 시장으로 무게중심을 옮겼다는 점에서다.

NC AI-이노비즈협회, 중소기업 AX 혁신을 위한 전략적 업무협약 체결 (사진=NC AI)

실제로 NC AI는 최근 이노비즈협회와 업무협약을 체결하고 2만3천여 개 중소기업 네트워크를 기반으로 현장형 AX 표준 모델 구축에 나섰다. 모델 성능 경쟁보다는 산업별 업무 구조에 맞춘 실효성 중심의 AI 전환 체계를 만들겠다는 전략이다.

업계 관계자는 "범용 파운데이션 모델이 기술적 확장성과 파급력을 중시한다면, 산업 특화 AI는 도입 비용과 운영 안정성, 현장 적합성이 더 중요한 시장"이라며 "특히 중소기업 AX 시장에서는 '최고 성능 모델'보다 '실제로 적용 가능한 솔루션'이 경쟁력을 좌우하는 만큼, NC AI가 방향을 튼 것은 현실적 선택"이라고 평가했다.

이처럼 NC AI가 산업 특화 AI 전략을 본격화하는 과정에서 LLM 축을 책임질 실행형 리더십을 보강했다는 점에서 향후 사업에 대한 기대감도 나온다. 산업 특화 AI는 범용 모델과 달리 적용 범위가 제한적일 수밖에 없고, 반복 가능한 성공 사례를 얼마나 빠르게 만들어내느냐가 수익성과 확장성을 좌우한다는 점에서 이번 일이 실행력을 높일 기회가 될 것으로 예상된다.

업계 관계자는 "NC AI가 신 전 CAIO를 영입한 것은 독파모 경쟁 이후 선택한 '현장형 산업 AI' 노선에서 LLM 역량을 다시 끌어올리기 위한 전략적 카드"라며 "기존 NC AI 최고기술책임자(CTO)는 멀티모달과 비전 중심의 큰 방향을 맡고, 신 전 CAIO는 LLM 기반 산업 특화 AI를 집중적으로 살펴보게 될 것으로 예상된다"고 말했다.