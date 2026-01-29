넷마블, '칠대죄: 그랜드크로스 X 불꽃 소방대' 협업 업데이트

넷마블(대표 김병규)은 모바일 RPG '일곱 개의 대죄: 그랜드 크로스'(이하 일곱 개의 대죄: 그랜드 크로스)에 '불꽃 소방대' 협업 업데이트를 실시했다고 29일 밝혔다.

불꽃 소방대는 '인체 발화 현상'이라는 수수께끼를 풀고 인류를 구원하는 특수소방대 이야기를 담은 TV 애니메이션이다.

이번 업데이트를 통해 불꽃 소방대 캐릭터 '불꽃의 히어로' 신라 쿠사카베, '홍염의 네코마타' 타마키 코타츠, '얼어붙은 시간' 쇼우 쿠사카베 3종이 추가됐다. 주인공인 '신라 쿠사카베'는 아군이 받는 피해를 줄이고 적군을 추방해 전투 흐름을 바꿀 수 있다.

이 외에도 '전사의 전당' 단계를 30층까지 확장하고, 완료 시 스쿨드 코스튬이 지급된다.

업데이트 기념 픽업 소환 이벤트가 진행된다. 이용자는 600 마일리지 달성 시 신규 콜라보 영웅 중 1종을 선택해 획득할 수 있다.

또 출석 이벤트는 3일 동안 콜라보 소환 티켓 최대 30장을, 14일동안 다이아 최대 70개을 제공한다. 스페셜 미션 이벤트는 7개의 미션을 완료하면 성장 재료, 타마키 코타츠 의상 코스튬을 준다.

뿐만 아니라 오는 6월까지 진행되는 '777 릴레이 캠페인' 두번째 혜택이 공개됐다. 멀린&에스카노르 코스튬, 코스튬 강화 재료 쿠폰과 더불어 마일리지 보상을 강화해 60·180·450 마일리지 달성 시 '불꽃소방대 장비 보급품 상자' 선물 등 총 7개의 혜택이 마련됐다.

이 외에도 주인공 신라 쿠사카베의 동생 ‘쇼우 쿠사카베’가 이벤트 보스로 등장하는 콜라보 이벤트 보스전이 추가됐다. 이용자는 보스를 처치하고 재화를 얻어 콜라보 성물 재료 상자, 타마키 코타츠의 뷰티 코스튬 등 다양한 보상으로 교환 가능하다. 익스트림 난이도 15회 이상 클리어 시 콜라보 칭호 '아도라를 잇는 자'를 얻을 수 있다.