박영훈 디캠프 "배치 참여 기업 목표지표 달성률 평균 400%"

디캠프의 성장 프로그램 '배치'가 창업자에 대한 강력한 멘토링을 실시, 각 지원 기업의 목표치를 훌쩍 뛰어넘는 성과를 낸 것으로 나타났다.

배치 프로그램 성공을 진두지휘한 박영훈 디캠프 대표는 스타트업 생태계가 성숙 단계에 접어든 만큼, 질적 전환을 추구해야 한다고 강조했다.

박 대표는 29일 디캠프가 주최한 디데이 행사에서, 지난해 디캠프 2.0 비전을 선포한 뒤 1년 동안 준비한 결과물을 공개했다.

박 대표가 제시한 새로운 성장 전략은 스타트업이 성장 정체 구간을 넘도록 돕는 방식에 초점이 맞춰졌다. 박 대표는 이 구간을 ‘죽음의 계곡’에 비유하며, “많은 스타트업들이 이 구간에서 좌절하게 된다”고 말했다. 초기 투자를 받고 제품과 고객이 생기기 시작해도 매출이 기대만큼 늘지 않고, 다음 투자 라운드가 열리지 않는 상황이 반복된다는 설명이었다.

박영훈 대표가 지난해 성과에 대해 소개하고 있다.(사진=지디넷코리아)

디캠프는 이런 문제를 겨냥해 지난해부터 시리즈A 기업 대상으로 12개월 프로그램 ‘디캠프 배치’를 운영했다. 시리즈A는 아이디어 단계를 지나 제품과 고객 반응이 어느 정도 나온 뒤, 본격적으로 회사의 규모를 키우기 위해 받는 첫 큰 투자 단계를 뜻한다.

해당 프로그램에는 566개 기업이 지원해 총 9개 기업이 선발됐다. 원셀프월드·마이스터즈·넥스트에디션·펫팜·캐비지·바인드 등 6개 기업이 이날 무대에 올라 성공 전략을 소개했다. 박 대표는 성장 단계 기업이 후속 투자와 사업 연결을 위해 더 많은 사람을 만나는 구조로 이어지도록 배치가 설계됐다고 밝혔다.

배치 운영 방식에 대해 박 대표는 프로그램이 단순 멘토링이 아니라 1년 동안 성장 전략과 목표 지표를 함께 설계·점검하는 구조라고 설명했다. 그는 “1년 동안 총 1천628시간의 멘토링이 진행됐다”며 “한두 번 만나 조언하는 방식이 아니라 성장 전략을 설계하고 달성 여부를 점검하는 방식으로 진행됐다”고 말했다.

이 같은 멘토링에 힘입어 참여 기업들이 설정한 목표지표 달성률은 평균 400%로 집계됐다. 박 대표는 이 수치가 한 가지 잣대로만 평가한 것이 아니라, 기업마다 멘토와 함께 정한 핵심 지표를 1년간 추적해 집계한 결과라고 설명했다.

디데이 운영 방식도 바꿨다. 박 대표는 “과거 디데이가 아이디어를 가진 초기 창업자들이 무대에 서는 일종의 등용문 역할을 했다면, 이제는 배치의 결과를 모두와 나누는 자리”라고 말했다.

디캠프는 디데이를 배치 참여 기업의 성과를 공유하고 후속 투자 및 사업 협업을 잇는 장으로 키운다는 계획이다. 박 대표는 올해 디데이 키워드로 ‘브레이크스루(Breakthrough)’를 제시하며, 성장 단계 기업들이 각자 마주한 벽을 넘는 데 초점을 맞추겠다고 밝혔다.

박 대표는 “각 기업은 각기 다른 산업에 있고 서로 다른 문제를 가지고 있다”면서도 “한 가지 공통점은 이들이 고유의 방식으로 돌파구를 만들어냈다는 것”이라고 강조했다.