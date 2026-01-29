박영훈 디캠프 "배치 참여 기업 목표지표 달성률 평균 400%"

디캠프의 성장 프로그램 '배치'가 창업자에 대한 강력한 멘토링을 실시, 각 지원 기업의 목표치를 훌쩍 뛰어넘는 성과를 낸 것으로 나타났다.
배치 프로그램 성공을 진두지휘한 박영훈 디캠프 대표는 스타트업 생태계가 성숙 단계에 접어든 만큼, 질적 전환을 추구해야 한다고 강조했다.
박 대표는 29일 디캠프가 주최한 디데이 행사에서, 지난해 디캠프 2.0 비전을 선포한 뒤 1년 동안 준비한 결과물을 공개했다.
박 대표가 제시한 새로운 성장 전략은 스타트업이 성장 정체 구간을 넘도록 돕는 방식에 초점이 맞춰졌다. 박 대표는 이 구간을 ‘죽음의 계곡’에 비유하며, “많은 스타트업들이 이 구간에서 좌절하게 된다”고 말했다. 초기 투자를 받고 제품과 고객이 생기기 시작해도 매출이 기대만큼 늘지 않고, 다음 투자 라운드가 열리지 않는 상황이 반복된다는 설명이었다.
디캠프는 이런 문제를 겨냥해 지난해부터 시리즈A 기업 대상으로 12개월 프로그램 ‘디캠프 배치’를 운영했다. 시리즈A는 아이디어 단계를 지나 제품과 고객 반응이 어느 정도 나온 뒤, 본격적으로 회사의 규모를 키우기 위해 받는 첫 큰 투자 단계를 뜻한다.
해당 프로그램에는 566개 기업이 지원해 총 9개 기업이 선발됐다. 원셀프월드·마이스터즈·넥스트에디션·펫팜·캐비지·바인드 등 6개 기업이 이날 무대에 올라 성공 전략을 소개했다. 박 대표는 성장 단계 기업이 후속 투자와 사업 연결을 위해 더 많은 사람을 만나는 구조로 이어지도록 배치가 설계됐다고 밝혔다.
배치 운영 방식에 대해 박 대표는 프로그램이 단순 멘토링이 아니라 1년 동안 성장 전략과 목표 지표를 함께 설계·점검하는 구조라고 설명했다. 그는 “1년 동안 총 1천628시간의 멘토링이 진행됐다”며 “한두 번 만나 조언하는 방식이 아니라 성장 전략을 설계하고 달성 여부를 점검하는 방식으로 진행됐다”고 말했다.
이 같은 멘토링에 힘입어 참여 기업들이 설정한 목표지표 달성률은 평균 400%로 집계됐다. 박 대표는 이 수치가 한 가지 잣대로만 평가한 것이 아니라, 기업마다 멘토와 함께 정한 핵심 지표를 1년간 추적해 집계한 결과라고 설명했다.
디데이 운영 방식도 바꿨다. 박 대표는 “과거 디데이가 아이디어를 가진 초기 창업자들이 무대에 서는 일종의 등용문 역할을 했다면, 이제는 배치의 결과를 모두와 나누는 자리”라고 말했다.
디캠프는 디데이를 배치 참여 기업의 성과를 공유하고 후속 투자 및 사업 협업을 잇는 장으로 키운다는 계획이다. 박 대표는 올해 디데이 키워드로 ‘브레이크스루(Breakthrough)’를 제시하며, 성장 단계 기업들이 각자 마주한 벽을 넘는 데 초점을 맞추겠다고 밝혔다.
박 대표는 “각 기업은 각기 다른 산업에 있고 서로 다른 문제를 가지고 있다”면서도 “한 가지 공통점은 이들이 고유의 방식으로 돌파구를 만들어냈다는 것”이라고 강조했다.