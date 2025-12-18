디캠프, 美 소비자 마음 훔칠 K-뷰티·푸드·웰니스 스타트업 찾는다

디캠프(대표 박영훈)가 미국 스탠퍼드대학의 SCIDR(Stanford Center for Innovation & Design Research, 이하 사이더)와 전략적 협력 관계를 구축하고, 국내 소비재 분야 스타트업의 미국 진출을 지원하는 공동 프로그램을 추진한다고 18일 밝혔다.

이번 협력은 미국 내 K-뷰티·푸드·웰니스 등 K-소비재에 대한 수요 증가 추세에 맞춰 국내 소비재 분야 스타트업들의 미국 시장 진출을 가속화하고자 기획됐다. 디캠프와 스탠퍼드는 K-소비재 스타트업이 미국 시장에서 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 전 과정을 아우르는 지원 체계 구축에 나선다.

사이더는 스탠퍼드대학이 운영하는 소비자 중심 혁신 연구 기관으로, 미국 현지화에 특화된 액셀러레이터 프로그램을 운영 중이다. 특히, 미국 소비자 정서에 기반한 브랜드 전략 구축, 오프라인 리테일 진출 전략 등 미국 시장 정착을 위해 요구되는 핵심 역량을 밀착 지원한다.

앞으로 디캠프는 사이더와 함께 K-소비재 스타트업 선발, 미국 현지 육성, 후속 투자 연계로 이어지는 글로벌 성장 모델을 마련한다는 계획이다. 디캠프가 한국 내 유망 스타트업을 발굴해 초기 역량을 강화하면, 사이더는 미국 현지 소비자 분석을 기반으로 한 브랜드 포지셔닝과 시장 검증 등 핵심 육성 프로그램을 집중 지원한다. 이후 디캠프는 국내외 네트워크와 자체 투자 인프라 등을 활용해 스타트업의 후속 성장을 돕는다.

이 같은 협력 모델을 통해 디캠프는 연간 30여개 스타트업의 미국 시장 진출을 목표로 하고, 지속적인 협력과 성과 확산을 위해 사이더와의 공동 성과 리포트 발간 및 쇼케이스도 정례화해 운영할 예정이다.

디캠프는 17일 디캠프 선릉에서 ‘미국에서 떠오르는 K-컨슈머 제품의 성장’을 주제로 ‘스탠퍼드 소비재 심포지엄’을 열고, 행사에서 이번 협력 내용을 함께 공유했다.

심포지엄에는 디캠프 박영훈 대표와 스탠퍼드대 연구진을 비롯해 미국 시장에 안착한 K-소비재 브랜드 관계자들이 대거 참석해 한국 소비재 브랜드의 미국 진출 전략과 실무 경험을 나눴다. 이 밖에도 미국 소비자 트렌드, 리브랜딩 사례, 디지털 기반 성장 전략 등 미국 시장 공략에 필요한 핵심 인사이트 공유와 함께 네트워킹 세션도 진행됐다.

박영훈 디캠프 대표는 “국내 소비재 스타트업은 뛰어난 제품력을 확보하고 있음에도 현지 시장과 소비자에 대한 이해가 부족해 브랜드 포지셔닝, 유통망, 파트너십 등 현지화 전략 구축에 어려움을 겪는 경우가 많다”며 “이번 사이더와의 협력은 K-스타트업이 미국 시장을 정확히 이해하고 이에 맞는 브랜드로 자리 잡는 지름길이 되어 줄 것”이라고 밝혔다. 이어 “디캠프는 앞으로도 글로벌 무대를 향한 K-스타트업의 도전과 성장을 다각도로 지원해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

사이더와의 협력 프로그램에 참여할 스타트업 선발은 내년 초 진행될 계획이며, 일정 및 방식 등 자세한 내용은 추후 디캠프 공식 홈페이지를 통해 안내할 예정이다.