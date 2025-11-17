디캠프, 딥테크 스타트업 ‘배치 6기’ 모집..."최대 15억 투자"

12월15일까지...디캠프 마포 18개월 입주 혜택도

중기/스타트업입력 :2025/11/17 09:47

백봉삼 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

디캠프(대표 박영훈)가 딥테크 분야 스타트업을 대상으로 하는 배치 6기 참여 기업 모집을 시작했다고 17일 밝혔다.

디캠프 배치는 성장 가능성이 높은 스타트업 선정 후 투자, 입주 베네핏을 비롯해 전문가 멘토링, 국내외 사업 연계 등 전방위적 지원을 제공하는 맞춤형 스케일업 프로그램이다.

이번 6기 모집 대상은 ▲소재·부품·장비 ▲모빌리티(응용서비스 제외) ▲기후테크(탄소저감 및 순환경제) ▲로봇 ▲우주·항공 ▲헬스케어(순수 바이오 제외) 분야의 제조 또는 기술 기반 딥테크 스타트업으로 기업가치 100억원에서 300억원 내외의 프리A~시리즈A 기업이다. 모집 기간은 12월15일까지다.

디캠프, 딥테크 스타트업 육성하는 ‘배치 6기’ 모집

배치 6기에는 신한벤처투자, 캡스톤파트너스, 퀀텀벤처스코리아가 파트너로 참여해 선발된 스타트업에 대한 투자 및 성장을 적극 지원할 계획이다.

선발된 기업은 디캠프 및 파트너 VC의 초기 투자 검토 대상이 되며, 2026년 4월 초부터 18개월간 디캠프 마포에 입주해 맞춤형 액셀러레이팅을 지원받는다. 각 기업은 전담 멘토 배정, 사업 전략 고도화, 자원 투입 등을 통해 집중적으로 육성된다. 그간 배치 2기와 4기에서 딥테크 스타트업의 전담 멘토로 황희철 한화자산운용 VC투자그룹 그룹장, 김현준 바이트 대표, 정성훈 전 엔젤로보틱스 부대표, 홍기현 코르트 대표 등 다양한 경험을 보유한 국내 최고의 전문가들이 함께하고 있다.

관련기사

이 밖에도 디캠프의 대표 데모데이인 ‘디데이’와 디캠프가 출자한 펀드를 통해 후속 투자를 모색할 수 있으며, 디캠프 국내외 파트너와의 협업 및 네트워킹에도 참여할 수 있다.

서류 결과 발표는 내년 1월15일, 최종 결과 발표는 2월27일 예정이다. 지원 방법 등 자세한 내용은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

백봉삼 기자paikshow@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
스타트업 배치 디캠프 디데이 창업 투자 프론트원

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

李 "투자 늘려라" 당부에 재계 833조원 투자 보따리 푼다

SK그룹, 3년간 국내 128조 투자…연 2만명 고용 확대

엔씨소프트 '아이온2', 캐릭터 커스터마이징 오픈...11일 19일 출시

현대차그룹, 5년간 국내 125조원 투자…韓 제조업 '초격차'

ZDNet Power Center