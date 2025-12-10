디캠프, ‘스타트업 전문 자문’ 프로그램 더 키운다

스타트업 성장 파트너 디캠프(대표 박영훈)는 올해 운영 성과를 기반으로 2026년 ‘스타트업 전문 자문’을 보다 고도화해 나간다고 10일 밝혔다.

디캠프의 스타트업 전문 자문은 스타트업이 내재화하기 어려운 법률, 재무, 홍보 등 전문 분야의 리스크를 최소화해 안정적인 기업 운영을 돕는 디캠프의 핵심 지원 시스템이다. 스타트업과 전문가 또는 전문 에이전시를 연결해 전문 자문을 상시 제공한다.

분야로는 ▲법률(국내·미국·일본 등 해외) ▲노무 ▲재무회계(세무) ▲지식재산(IP) ▲홍보 및 마케팅 ▲HR(채용) 등으로 7개분야 20개 전문 조직이 직접 양질의 전문 자문을 제공한다. 자문 시에는 스타트업의 잠재적인 문제를 진단 및 예방하고, 시급한 현안의 경우 신속한 대응으로 올바른 방향성을 제안한다.

이 중 법률 분야의 경우 검증된 전문 기관을 찾는데 드는 물리적 어려움과 비용적 부담 해소에 디캠프의 전문 자문 서비스가 큰 역할을 하고 있다. 국내뿐 아니라 미국이나 일본 등 글로벌 시장에서의 B2B 계약과정 시 꼭 필요한 법률 검토를 포함해 전문 자문 등을 제공한다.

지식재산(IP) 분야에서도 특허청과 협업해 국내·외 기업 가치 산정이나 상표 출원에 대한 전문 자문 및 특허 개발 비용 연계 지원을 제공해오고 있다. 이를 통해 비즈니스 전문 자문 서비스를 받은 스타트업 두 곳은 특허청의 ‘2025년 특허로 제품혁신 지원사업'에 선정되어 각각 8천만원 상당의 지원을 받기도 했다.

채용 분야의 경우 스타트업의 조직 운영 컨설팅뿐만 아니라 합리적인 비용으로 우수한 인적자원 제공을 지원한다. 잡코리아를 비롯해 원티드·리멤버·그룹바이·하이어비자 등 국내 대표 채용 플랫폼을 비롯해 디캠프 패밀리사의 서비스인 슈퍼인턴(이십사점오), 디오(스페이스와이) 등 11개 플랫폼 및 에이전시가 파트너로 참여 중이다.

이 밖에도 대형 채용 플랫폼과 스타트업 공동 채용관 개설을 통해 현재까지 600만여회 이상 채용 공고가 조회됐으며, 4만6천여명이 지원하는 등 국내·외 인턴 및 경력직 인력 수요에 대한 양질의 인재풀을 제공하고 있다.

디캠프는 2026년에도 스타트업의 안정적 성장을 돕기 위해 스타트업 전문 자문 서비스 고도화에 집중할 계획이다.

분야별 전문가 풀을 확대하고, 전문 자문 서비스에 대한 이해를 높이기 위해 오는 17일 디캠프 마포에서 ‘26년 스타트업 전문 자문 서비스 브리핑 세션’을 연다. 행사는 2025년 서비스 운영 현황과 대표 사례 및 성과 공유, 2026년 자문 서비스 대상·범위 및 파트너십 요건 안내, 질의응답 시간 순으로 진행된다.

2026년 전문 자문 서비스 파트너 참여를 희망하는 전문가와 관계자는 누구나 참석할 수 있으며, 신청은 15일 오후 4시까지 디캠프 공식 홈페이지에서 가능하다.