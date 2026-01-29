"휴대용 정수기, 생수병 플라스틱 소비 90% 줄여"

휴대용 정수기를 사용하면 먹는 생수병 대비 플라스틱 소비량을 90% 이상 줄일 수 있는 것으로 나타났다. 다만 시험대상 전 제품이 대장균 제거 성능은 갖추지 않아 수돗물을 정수해 마시는 것이 바람직하다는 지적이 나왔다.

한국소비자원은 휴대용 정수기 5개 제품을 대상으로 정수 성능과 안전성, 환경성 등을 시험·평가한 결과 이같이 확인됐다고 29일 밝혔다.

시험 결과, 휴대용 정수기 5개 제품 모두 정수 성능은 관련 기준에 적합한 것으로 나타났다. 휴대용 정수기는 유리잔류염소, 클로로포름 등 1개 항목 이상의 정수 성능 기준을 만족하면 KC 인증을 받을 수 있다.

휴대용 정수기 종합결과표 (사진=한국소비자원)

정수 성능 3개 항목(유리잔류염소·클로로포름·탁도)을 시험한 결과 휴롬은 3개 항목 모두 기준을 만족했다. 브리타, 청호나이스, 필립스는 유리잔류염소와 클로로포름 2개 항목, 제로워터는 유리잔류염소와 탁도 2개 항목에서 기준치 이상 제거 성능을 보였다.

제품별로는 유효 정수량과 여과 속도 등에서 차이가 확인됐다. 유효 정수량은 유리잔류염소 항목에서 전 제품이 우수한 수준이었다. 클로로포름 항목에서는 휴롬 제품이 상대적으로 정수량이 많아 우수한 것으로 평가됐다. 물을 여과하는 속도는 브리타·청호나이스·필립스 제품이 비교적 빠른 것으로 나타났다.

다만 시험대상 전 제품이 대장균 제거 성능을 보유하지 않아, 수돗물처럼 소독 절차를 거친 물을 정수해 음용하는 것이 바람직하다고 소비자원은 전했다. 지하수나 약수, 샘물, 하천수 등 수돗물 외 물을 정수해 섭취하지 말라는 주의사항 표시도 업체에 권고했다.

환경성 측면에서는 1인 가구가 휴대용 정수기를 사용할 경우 먹는 샘물 페트병 소비량을 연간 91.6~99.2% 줄일 수 있는 것으로 분석됐다. 소비자원은 일부 제품 필터가 분리배출 가능한 재질과 구조임에도 관련 표시가 미흡해 개선이 필요하다고 덧붙였다.

표시사항 점검에서는 제로워터, 청호나이스, 필립스 3개 제품이 제조일자 등 의무 표시 일부 항목을 누락해 기준에 부적합한 것으로 나타났다.

유지비용은 제품 간 최대 8.5배 차이가 났다. 연간 필터 교체 비용은 휴롬이 3만4천900원으로 가장 낮았고, 제로워터는 29만7천900원으로 가장 높았다. 대부분 제품 연간 유지비용은 1인 가구 생수 구매비용의 16.5~46.4% 수준이었으나, 제로워터는 140.8%로 생수 구매비용을 웃돌았다.