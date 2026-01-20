김태현·이주한 변호사, 소비자분쟁조정위 상임위원 임명

임기 3년

디지털경제입력 :2026/01/20 16:24

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한국소비자원은 소비자분쟁조정위원회 신임 상임위원에 김태현·이주한 변호사가 임명됐다고 20일 밝혔다.

상임위원 임기는 3년이다. 소비자원장이 제청해 공정거래위원장이 임명한다.

김태현 상임위원은 침대 매트리스 라돈 검출로 인한 피해자의 손해배상 청구 사건 소송을 대리하는 등 약 12년간 변호사로서 소비자 권익 증진을 위해 노력해왔다.

김태현(왼쪽)·이주한(오른쪽) 소비자분쟁조정위원회 상임위원 (사진=한국소비자원)

또한 2020년부터 경기도 공정경제과장 및 공정국장을 역임하며 소비자 상담 시스템을 개선하고, 가맹사업거래 분쟁조정협의회 운영을 활성화했다.

이주한 상임위원은 2014년부터 법무법인 위민, 법무법인 인강 등에서 변호사로 활동해왔다. 이 밖에도 대한변호사협회 공정거래 전문변호사, 서울시 공정거래지원센터 법률상담관으로서 공정거래 및 소비자 권익 보호를 위해 힘써왔다.

소비자원 측은 "향후 소비자 분야 경험과 전문성을 바탕으로 분쟁조정제도의 실효성을 제고하고, 대규모 소비자피해의 실질적 회복을 위해 노력하는 등 신속하고 공정한 소비자 분쟁 해결에 기여할 것으로 기대된다"고 전했다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
