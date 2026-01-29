대상, 작년 영업이익 3.6%↓..."상호관세 등 비용 증가"

건강식·소스·신선식품 등 실적 개선

유통입력 :2026/01/29 16:05

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

대상은 지난해 건강식과 바이오 제품 판매가 늘며 매출이 성장했지만, 미국 상호관세 등 비용 부담이 확대되면서 수익성은 뒷걸음질쳤다.

29일 회사는 지난해 연결 기준 매출액 4조4천16억원으로 전년(4조2천551억원) 대비 3.4% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 1천706억원으로 전년(1천769억원) 대비 3.6% 감소했다.

4분기 실적은 매출 1조497억원으로 전년 동기(1조446억원) 대비 0.5% 늘었다. 반면 같은 분기 영업이익은 217억원으로 전년 동기(333억원) 대비 34.9% 줄었다.

회사는 국내 식품 사업에서 건강식, 소스류, 신선식품 매출이 늘며 매출이 소폭 늘었고, 히스티딘 등 고부가가치 바이오 제품 실적도 개선됐다고 설명했다. 글로벌 시장에서도 김, 소스류, 편의식 등 주요 품목 판매 확대가 매출 증가에 영향을 미쳤다고 밝혔다.

다만 미국 상호관세 등 비용 증가 요인이 있었고, 경기 둔화로 주류·음료 등 주요 전분당 거래처 수요가 줄었다고 덧붙였다.

관련기사

대상은 앞으로 비핵심·저효율 카테고리를 정리하고, 주력 사업과 성장 카테고리 중심으로 인력과 역량을 집중할 계획이다. 천연조미소재, 알룰로스 등 핵심 성장사업을 본격 확대하고 하이엔드 아미노산 고부가 라인업도 강화한다는 방침이다. 

여기에 미국·중국·일본 등 핵심 시장에서 B2B와 현지화 전략을 강화하고, 러시아·캐나다·중동·중남미 등 신시장 진입도 추진한다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
대상 대상그룹 daesang 소스 전분 해외 관세 상호관세 실적 영업이익 매출 매출액

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성전자 "파운드리 2나노 하반기 양산 순항"…미·중 고객 수주 확대

휴머노이드가 의류 포장…사람 공정에 그대로

현대차, 작년 영업익 11.5조원 19.5%↓…매출 186조원 6.3%↑

미 1월 FOMC 금리 동결…파월 "다음 경제지표 볼 여유있어"

ZDNet Power Center