이글루, 3분기 흑자 전환 성공…"XDR 기반 보안 솔루션 판매 호조"

보안 전문 기업 이글루코퍼레이션(이글루)이 올해 3분기 흑자 전환하는 데 성공했다.

이글루는 올해 3분기 실적을 발표하며 연결 기준 누적 영업이익이 11억7천600만원을 기록해 전년 동기 대비 흑자 전환했다고 12일 밝혔다. 같은 기간 누적 연결 기준 매출액도 760억2800만원을 기록해 전년 동기 대비 12.1% 늘었다.

이글루코퍼레이션 현판.

별도 기준으로 보면 같은 기간 누적 매출액은 752억700만원, 영업이익은 11억3천800만원을 기록했다. 이 역시 매출액은 11.3%, 영업이익은 흑자 전환한 수치다.

이글루는 "확장형 탐지·대응(XDR) 기반 차세대 보안관제 플랫폼(SIEM) 등 주요 보안 솔루션 판매가 호조를 보였다"며 "주요 인공지능(AI) 보안 솔루션 및 서비스에 대한 긍정적인 시장 반은과 매출이 4분기에 집중되는 경향을 감안할 때 올해도 안정적인 성장세를 이어갈 전망"이라고 설명했다.

향후 이글루는 하이브리드 확장형 탐지·대응(하이브리드 XDR) 보안 아키텍처 기반의 '자율형 보안운영센터(Autonomous SOC)' 구현에 박차를 가하며, 수익성 확대와 사업 경쟁력 강화에 집중할 방침이다.