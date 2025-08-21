이글루, 보안관제 특허 2건 취득…오탐·미탐 최소화

인공지능(AI) 기반 보안 운영·분석 플랫폼 기업 이글루코퍼레이션(대표 이득춘)은 보안관제 역량을 지속적으로 강화한 끝에 보안관제 특허 2건을 취득했다고 21일 밝혔다.

이번에 취득한 특허 2건은 ▲유저 인터페이스(UI) 기반 통합 보안 관제 방법 및 이를 위한 장치 ▲통합 보안 관제 방법 및 이를 위한 장치 등이다. 두 가지 특허 모두 보안 위협 대응 속도와 정확도를 높이는 기술인 것으로 알려졌다.

이글루코퍼레이션 CI.

구체적으로 보안 분석 규칙 유지 조건 기능을 통해 오탐·미탐을 최소화하는 한편, 보안 분석 규칙 상태와 이력, 탐지 결과를 직관적으로 확인할 수 있다. 뿐만 아니라 AI 기반 자동화 기술이 활용돼 대량의 보안 데이터를 실시간 분석하는 것도 가능하다.

이글루코퍼레이션은 고객사 각 조직의 정보기술(IT) 환경과 보안 요구사항, 잠재적 위협 요소에 대한 전문가 진단 등을 토대로 보안관제(MSS) 또는 관리형 탐지 및 대응(MDR) 서비스를 제공하고 있다. 이 서비스도 파견형, 원격형, 하이브리드형 등 다양한 형태로 도입이 가능하기 때문에 안정적인 보안 태세도 유지할 수 있다는 장점이 있다.

이득춘 이글루코퍼레이션 대표는 "오늘날 기업과 기관은 조직의 평판과 고객 신뢰도에 장기적인 영향을 미칠 수 있는 사이버 위협에 직면하고 있다"면서 "이글루코퍼레이션 고유의 차별화된 보안관제 역량을 토대로 선제적인 방어·예측·대응 체계를 구축할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.