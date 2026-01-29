SLL, '유명가수에겐 히트곡이 필요해' 선봬

SLL 레이블 스튜디오슬램은 '싱어게인4' 톱(TOP)6가 출연하는 리얼리티 음악쇼 '유명가수에겐 히트곡이 필요해(이하 '유명가수')'를 제작해 넷플릭스에서 선보인다고 29일 밝혔다.

'유명가수'는 '흑백요리사' 등으로 기획력을 입증한 스튜디오슬램의 신작인 동시에 '싱어게인4' 스핀오프 작품이다.

넷플릭스를 통해 매주 2회씩 새로운 에피소드를 선보인다. 오는 28일 오후 5시 1, 2회 공개를 시작으로 총 20회에 걸쳐 오는 5월까지 대장정을 이어간다.

사진=SLL

오디션 프로그램을 통해 실력을 입증하며 '유명가수'가 된 우승자 이오욱을 비롯해 준우승자 그윈 도라도, 김재민, slowly(슬로울리), 서도, 규리 등 TOP6가 아티스트로써 정체성을 담은 신곡을 만들어가는 과정을 담는다.

출연진은 각자의 음악적 색깔에 맞는 프로듀서와 협업해 첫 히트곡 탄생의 전 과정을 기록할 예정이다.

프로그램은 단순한 리얼리티를 넘어, 완성된 신곡으로 펼치는 서바이벌 요소를 도입했다. 최종 우승은 실제 가요계에서 사랑받을 수 있는 '진짜 히트곡'을 탄생시키는 데 초점을 맞춘다.

현지인 스튜디오슬램 PD는 “유명가수는 싱어게인을 통해 이제 막 무명을 벗은 TOP6에게 아티스트로서 자생할 수 있는 실질적인 토대와 '히트곡'을 선물하고 싶다는 마음에서 시작한 프로젝트”라고 밝혔다.