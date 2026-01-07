SLL 제작 ‘경도를 기다리며’, 프라임 비디오 타고 글로벌 상승세

SLL이 제작한 드라마 ‘경도를 기다리며’가 프라임 비디오를 통해 전 세계적인 상승세를 이어가고 있다.

글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 ‘경도를 기다리며’는 인도네시아, 필리핀, 태국, 말레이시아 등 주요 동남아시아 국가에서 TV쇼 부문 1위를 기록했다.

특히 인도네시아, 필리핀, 싱가포르, 태국 등 국가에서는 30일째 톱10을 유지하며 K콘텐츠 상승세에 힘을 더했다.

아울러 브라질, 이집트 등 남미와 중동 지역에서도 톱10에 진입하며 전 세계로 확산 중이다.

국내에서의 성과도 주목할만하다. JTBC 본 방송과 더불어 플릭스패트롤 기준 국내에서는 쿠팡플레이 공개 이후 꾸준히 TV쇼 부문 최상위권을 유지하며 화제성을 입증하고 있다. 후반부에 접어들며 엔딩에 대한 관심도 높아지는 가운데 이번주 방송에 대한 온라인상 반응 또한 커져가고 있다.

SLL 관계자는 “국내에서는 JTBC와 쿠팡플레이, 해외에서는 프라임 비디오라는 최적의 플랫폼을 통해 전 세계 시청자들과 만나고 있다”며 “SLL만의 차별화된 스토리텔링이 글로벌 시장에서 통했다는 점에서 의미가 크다. 앞으로도 플랫폼 경계 없이 완성도 높은 콘텐트를 선보일 것”이라고 말했다.