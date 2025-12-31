SLL 제작 드라마·예능, 넷플릭스 한국 차트 절반 점령

SLL이 제작한 콘텐츠가 넷플릭스 국내외 차트를 동시에 석권했다.

31일 넷플릭스 '오늘 대한민국의 톱10 시리즈' 차트에 따르면, SLL 제작 작품 총 5편이 순위에 이름을 올렸다.

전체 차트의 50%를 SLL의 IP가 점령한 셈이다.

국내 차트에 진입한 작품은 ▲흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2(이하 흑백요리사2, 1위) ▲캐셔로(2위) ▲모범택시3(3위) ▲자백의 대가(5위) ▲러브 미(8위) 등이다.

이같은 성과는 SLL 본체와 산하 레이블의 제작 역량이 시너지를 낸 결과로 분석된다.

회사 측은 “SLL이 단독 또는 공동 제작한 넷플릭스 시리즈와 예능은 물론, 멀티 레이블 체제를 통한 공동 제작 작품까지 차트 줄 세우기에 성공하며 제작 포트폴리오의 질적 양적 성장을 동시에 입증했다”고 설명했다.

이어, “앞으로도 자체 제작 역량 강화와 레이블 간의 긴밀한 협력을 통해 플랫폼의 경계를 넘어 글로벌 시장에서 사랑받는 콘텐트를 지속적으로 선보일 것”라고 밝혔다.