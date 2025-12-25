SLL 제작 드라마-예능, 나란히 넷플릭스 글로벌 톱10 진입

SLL이 제작한 드라마와 예능 콘텐츠가 넷플릭스 비영어권 글로벌 톱10에 나란히 진입했다.

드라마 ‘자백의 대가’와 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’가 넷플릭스 비영어권 글로벌 톱10에 동시에 이름을 올리며, 장르를 넘나드는 SLL의 콘텐츠 경쟁력을 입증했다.

넷플릭스가 발표한 글로벌 톱10 차트에 따르면, SLL 레이블 프로덕션에이치가 공동 제작한 넷플릭스 시리즈 ‘자백의 대가’는 글로벌 톱10 시리즈(비영어) 부문에서 7위를 기록했다.

지난 16일 공개된 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’ 역시 글로벌 시청자들의 뜨거운 관심 속에 비영어 부문 1위를 기록하며 성공적인 새 시즌의 포문을 열었다.

SLL 관계자는 “글로벌 톱10 동시 진입은 개별 작품의 흥행을 넘어, SLL이 구축해온 콘텐츠 제작 시스템과 IP 유통 전략이 글로벌 시장에서 통한다는 것을 보여주는 결과”라며 “앞으로도 드라마, 영화, 예능 전반에서 지속 가능한 IP를 선보이며 글로벌 시청자와의 접점을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.