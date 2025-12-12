스튜디오 슬램 윤현준 대표, 콘텐츠대상 대통령 표창

방송/통신입력 :2025/12/12 16:13

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

SLL 레이블 ‘스튜디오 슬램’을 이끄는 윤현준 대표가 지난 10일 개최된 ‘2025 대한민국 콘텐츠대상’ 시상식에서 해외진출유공 부문 대통령 표창을 수상했다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 주관한 ‘대한민국 콘텐츠대상’은 한 해 동안 콘텐츠 산업 발전에 기여한 관계자와 우수 작품을 선정해 정부포상을 수여하는 행사다. 올해는 ▲해외진출유공 ▲방송영상산업발전유공 ▲게임산업발전유공에 더해 ▲콘텐츠산업발전유공 부문이 신설되며 총 24명의 관계자가 포상을 받았다.

윤현준 대표는 ‘싱어게인’, ‘크라임씬’, ‘저스트 메이크업’, ‘흑백요리사’ 등 장르 융합형 예능과 오디션 IP를 성공적으로 선보였으며, 국내를 넘어 글로벌 플랫폼과의 협업을 확대하며 한국 예능·엔터테인먼트 포맷의 해외 진출 기반을 강화했다. 스튜디오 슬램은 다수의 예능 및 오디션 IP를 선보이며 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화해 왔으며, 이러한 활동이 해외진출유공 부문에서 인정받았다.

관련기사

올해 시상식에서는 윤현준 대표와 함께 팬엔터테인먼트 박영석 대표가 해외진출유공 대통령 표창을 수상했으며 이 밖에도 김원석 감독, 박지은 작가, 게임 및 방송 분야 주요 창작자들이 포상을 받으며 K-콘텐츠의 성장 저력을 입증했다.

스튜디오 슬램 윤현준 대표는 “스튜디오 슬램이 구축해 온 IP 기획과 제작 역량이 글로벌 시장에서도 주목받고 있다”며 “앞으로도 다양한 장르와 포맷을 통해 K-콘텐트의 글로벌 확장을 지속하겠다”고 말했다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
SLL

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

엔비디아는 왜 액침냉각을 인증하지 않을까

AI 생성 '가짜 의사·전문가' 광고 범람...막아질까

[써보고서] 접으면 폰, 펼치면 10형 태블릿...'갤럭시 Z 트라이폴드'

"금값, 720만원까지 간다"…골드만삭스 전망, 근거는?

ZDNet Power Center