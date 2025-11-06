SLL, 문체부 주관 '여가친화인증' 기업 선정

SLL이 문화체육관광부가 주관하는 2025 ‘여가친화인증’ 기업으로 선정됐다. 임직원의 일과 삶의 균형을 위한 선도적 여가문화 조성과 제도 운영 성과를 공식적으로 인정받은 결과다.

SLL은 ‘우리답게 일하자! 새로운 시대를 만드는 즐겁고 감동 있는 회사’라는 슬로건에 따라 중앙그룹의 조직문화 혁신과제를 기반으로 여가친화경영을 추진했다. 2022년 조직문화 혁신안인 '네오중앙'을 선포한 이래 단계별 실행 계획을 수립해 정착시켜 왔으며, 현재까지도 지속적으로 근무 환경을 개선하기 위해 노력하고 있다.

특히 매월 2회 자율적인 문화·여가 활동을 지원하는 ‘J.Creative Day’, 장기 근속자에게 재충전 기회를 제공하는 리프레시 휴가 등 제도를 운영하며 근로시간 단축과 자기계발을 동시에 장려하고 있다. 시차출퇴근제와 연차 자가결재 제도 도입으로 자율적 근무 문화도 확산됐다.

이밖에 복지포인트 제도와 휴양 시설 운영, 사내 휴게 공간 확충 등 임직원의 건강과 여가를 지원하는 다양한 인프라를 구축했다.

문화체육관광부의 ‘여가친화인증제’는 근로자의 일과 여가 조화를 모범적으로 지원하는 기업을 선정하는 제도로, SLL은 이번 인증을 통해 향후 3년간 정부 지원사업 우대 및 우수사례 포상 등 혜택을 받게 된다.

SLL 관계자는 “이번 신규 인증은 임직원의 삶의 질 향상을 기업의 핵심 가치로 삼고 지속적으로 노력해온 결과”라며 “앞으로도 구성원이 즐겁고 건강하게 일할 수 있는 조직문화를 만들어가겠다”고 말했다.