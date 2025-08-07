콘텐트리중앙-SLL, 2분기 흑자전환

콘텐트리중앙은 연결기준 2분기 매출 3천155억 원, 영업이익 17억 원을 기록했다고 7일 공시했다.

2023년 3분기 이후 7개 분기 만의 흑자전환이다.

SLL은 같은 기간 연결기준 매출 2천218억 원, 영업이익 104억 원으로 흑자전환을 기록했다.

상각전영업이익(EBITDA)은 502억 원으로 전년동기대비 78.9% 증가했다. 상반기 연결 기준 매출은 3천615억 원으로 역대 최대 규모 매출이다.

2분기 방영을 시작한 ‘천국보다 아름다운’이 넷플릭스 TV쇼 부문 글로벌 5위, ‘굿보이’가 프라임 비디오 미국 톱10에 진입하며 글로벌 시청자의 주목을 받았다. TV 아사히와 공동 제작한 ‘마물’, 넷플릭스 ‘이 별에 필요한’ 등 다양한 장르의 콘텐트도 국내외 OTT 플랫폼에서 의미 있는 반응을 이끌었다.

SLL은 성장 전략 정비와 사업 구조 개편에 집중해왔으며, 2분기부터 새로운 모습으로 드라마, 글로벌, 예능, 음악 등 사업 분야에서 본격적인 양적 확장과 질적 성장을 추진했다. 드라마 사업에서는 JTBC 드라마 편성 확대로 라인업이 본격적으로 늘어나는 동시에 대부분의 작품이 OTT 독점 판매되어 리쿱율 확대를 통한 안정적인 수익 확보가 가능해질 전망이다. 7개 작품이 방영된 상반기와 비교해 하반기에는 JTBC 및 국내외 OTT에서 21편 이상의 작품이 공개될 예정이다. SLL은 자체 IP를 활용한 미국·일본 현지 리메이크 및 공동제작 추진도 본격화해 제작형 수출도 확대하고, 미국 제작사 wiip 역시 연내 실적 턴어라운드를 달성할 예정이다.

2분기부터 연결 편입된 스튜디오슬램도 '흑백요리사: 요리 계급전쟁 시즌 2' 등 예능 4편의 공개를 앞두고 있다. 방영뿐만 아니라 다수의 플랫폼과 협업하며 부가 사업을 전개해 매출 확보에도 나선다.

아울러 '클로즈 유어 아이즈'는 7월 미니 2집 앨범 'Snowy Summer' 발매 후, 초동 판매량 31만 장, 음악방송 3관왕을 달성하는 등 좋은 성적을 보여주고 있다. 4분기 중 3집 앨범을 이어 발매하고 내년 상반기 콘서트 등 공연 활동을 본격적으로 준비할 예정이다.

메가박스중앙은 2분기 매출액 577억 원, 영업손실 85억 원을 기록했다. 이는 헐리우드 블록버스터들의 기대에 못미친 흥행으로 국내 박스오피스 관객 수가 2천168만 명에 그쳐 전년 동기 대비 약 32% 감소한 영향으로 분석된다. 전반적인 관객 수 감소는 극장 산업 전반에 영향을 미쳤고, 메가박스 역시 그 영향을 직접적으로 받았다.

박스오피스 전반의 침체 속에서도 메가박스의 투자배급 부문인 플러스엠엔터테인먼트가 상반기 투자 배급한 국내 영화 ‘야당’이 큰 성공을 거두며, 영업적자 폭은 직전 분기 대비 눈에 띄게 축소됐다.

플레이타임중앙은 2분기 매출액 133억 원, 영업적자 5억 원을 기록했다. 5~6월 황금연휴로 인한 해외 여행 수요 증가와 함께, 계절적 비수기 영향이 복합적으로 작용하며 매출이 전년 대비 감소한 것으로 나타났다.