SLL 제작 작품, 글로벌 OTT 플랫폼 상위권 점령

SLL이 제작한 작품들이 글로벌 주요 OTT 플랫폼에서 동시에 상위권에 올랐다.

지난 20일 기준 주요 글로벌 OTT 플랫폼 톱10에 오른 한국 제작 콘텐트 8개 가운데 SLL이 제작한 작품은 총 4개로 절반을 차지했다.

넷플릭스에서는 ‘에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들’이 공개 직후 비영어 부문 글로벌 톱10 시리즈 2위에 올랐다.

디즈니+에서는 ‘파인: 촌뜨기들’과 ‘착한 사나이’가 나란히 글로벌 톱10 차트에 올랐다.

아마존 프라임비디오에서는 SLL 미국 레이블 wiip이 제작한 청춘 로맨스 시리즈 ‘The Summer I Turned Pretty 시즌3’가 플릭스패트롤 기준 글로벌 랭킹 1위를 한달 이상 유지하고 있다.

SLL은 작품별 콘셉트와 타깃 시청층에 맞춰 제작 방향을 설계하고, 글로벌 OTT·방송사와의 협력을 통해 유통 경로를 다각화했다. 또한 OTT 독점판매와 국내 조합 판매를 결합해 리쿱율을 높였다고 설명했다.

SLL 관계자는 “플랫폼별 이용자 특성, 장르 선호, 시청 환경에 맞춘 맞춤형 제작 유통 전략이 흑자 전환이라는 성과로 이어지고 있다”며 “앞으로도 국내외 시청자 모두에게 드라마, 예능, 영화, 음악을 아우르는 종합 IP 콘텐트를 제공하고 글로벌 시장 내 입지를 더욱 확고히 하겠다”고 말했다.