신일전자, 식탁 보온기 '푸드워머' 출시

종합가전기업 신일전자는 조리 이후에도 음식의 온도를 일정하고 따뜻하게 유지해 다양한 식사 환경에서도 활용 가능한 '푸드워머'를 선보인다고 29일 밝혔다.

신일 푸드워머는 식탁 위에 두고 바로 사용할 수 있는 매트형 구조 보온 제품이다. 식사 도중 음식이 식어 재가열이 필요한 상황을 줄이는 데 초점을 맞췄다. 일상적인 가족 식사부터 배달 음식이나 소규모 모임, 캠핑 등 다양한 상황에서 사용할 수 있다.

신일 식탁 보온기 '푸드워머' (사진=신일전자)

상판 전면에 열선을 촘촘하게 배열해 균일한 보온이 가능하다. 여러 개 식기를 동시에 올려두어도 온도 편차가 적다. 온도는 50도부터 100도까지 총 6단계로 정밀하게 조절할 수 있다. 터이머 기능은 최대 6시간까지 설정 가능하다.

내열 실리콘 소재를 적용해 그릇뿐 아니라 프라이팬, 냄비, 배달 용기 등 다양한 소재의 식기를 그대로 올려 사용할 수 있다. 상판 전체를 굴곡 없는 평면 구조로 설계해 청소 및 관리에 용이하며 유연한 실리콘 소재라 간편하게 말아 보관할 수 있다.

하부에 열 차단 푸터가 장착되어 있어 테이블 변형 및 미끄럼 방지가 되며, 잠금 모드와 해제가 간편한 세이프락 기능과 과열 시 자동으로 작동을 멈추는 과열 보호 장치 등이 탑재됐다.

신일전자 관계자는 "푸드워머는 식사 편의성을 높이는 동시에 전력 효율까지 고려한 실용적인 제품"이라며 "사용자 중심 관점에서 일상에 편안함을 더하는 일반 가전 제품을 확대하겠다"고 말했다.