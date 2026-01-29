JB금융, 기후변화 대응전략 'A등급' 획득

JB금융그룹(회장 김기홍)이 탄소정보공개 프로젝트(CDP)가 발표한 기후변화 부문 평가에서 A등급을 획득했다고 29일 밝혔다.

CDP는 글로벌 환경 정보 공개 평가기관으로, 세계 기업의 환경 정보 공개 수준과 대응 전략을 평가해 매년 등급을 공개한다.

JB금융그룹이 획득한 A등급은 환경 리더십 수준의 전략·목표·이행 성과를 종합적으로 인정받은 최상위 기업에 부여된다.

JB금융지주 본점.

JB금융그룹은 이사회 전원으로 구성된 ESG위원회와 지주 및 계열사 주요 임원, 부서장으로 구성된 ESG협의회를 통해 그룹 전사적인 ESG 경영을 추진하고 있다.

특히, 계열사 전북은행과 광주은행에서는 은행권 최초로 재생에너지 직접전력거래(PPA) 계약을 체결해 실질적인 온실가스 배출량을 감축하고 있다. ‘민간 RE100 전용 대출상품’도 출시했다.

JB금융그룹 관계자는 “지난해 MSCI(모건스탠리 캐피탈 인터내셔널) ESG평가 AAA등급 획득에 이어, JB금융의 ESG경영 성과를 다시 한 번 인정받은 결과”라며 “앞으로도 실질적인 ESG경영 이행을 통해 진정성 있는 ESG 실천에 앞장서겠다”고 밝혔다.