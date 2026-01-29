그린란드 압박 ‘후폭풍’…EU, 美 LNG 의존 줄이기 시동

그린란드 사태 이후 유럽연합(EU) 내부에서 미국산 액화천연가스(LNG) 의존도를 낮추고 공급선을 다변화해야 한다는 경각심이 커지고 있다.

28일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 댄 요르겐센 EU 에너지 담당 집행위원은 “최근 일련의 사건이 경종을 울렸다”며 “EU는 이제 LNG 공급 절반 이상을 미국에 의존하고 있다”고 말했다. 이어 “캐나다, 카타르, 북아프리카 국가들로부터 더 많은 물량을 확보하는 방안을 적극 검토하고 있다”고 밝혔다.

실제 EU의 미국산 LNG 의존도는 최근 수년 사이 급격히 커졌다. EU 집행위 부위원장 테레사 리베라 역시 최근 행사에서 2025년 EU LNG 수입 중 미국 비중이 약 58%에 달했다고 언급하며, “러시아 의존을 줄이는 데는 도움이 됐지만 특정 공급원으로 쏠리는 리스크를 경계해야 한다”고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 미국 미시간주 디트로이트시에서 열린 경제 분야 포럼 행사인 '디트로이트 이코노믹 클럽'에서 연설하고 있다. (사진=로이터/뉴스1)

EU는 우크라이나 전쟁 이후 러시아의 전쟁 자금줄을 차단한다는 명분 아래 에너지 수입원을 미국·노르웨이 등으로 빠르게 전환해왔다. 지난해 말에는 러시아산 가스 수입을 2027년 말까지 단계적으로 중단하는 방안에 합의하며 ‘탈(脫)러시아’ 기조를 제도화하는 수순에 들어갔다. 다만 러시아산 대체재로 미국산 비중이 커지면서 “한 의존에서 다른 의존으로 옮겨가는 것 아니냐”는 우려가 EU 내부에서 동시에 커지고 있다는 게 외신들의 분석이다.

요르겐센 집행위원은 “우리에게 LNG를 공급할 수 있는 전 세계 국가들과 대화하고 있다”며 “유럽 전역 에너지 장관들과 정상들을 만날 때마다, 우려가 커지고 있다는 이야기를 분명히 듣는다”고 말했다. 그는 향후 몇 주 안에 잠재적 LNG 공급국들과 회동할 예정이라고 밝혔다.

공급선 다변화 논의가 본격화되면서 캐나다도 판로 다변화에 속도를 내는 분위기다. 최근 팀 호지슨 캐나다 에너지 장관은 미국 중심의 천연가스 판매 구조에서 벗어나 LNG 수출처를 확대해 공급망을 다변화하겠다는 취지의 발언을 내놓았다.

한편 백악관은 미국산 LNG를 ‘안정적 대안’으로 재차 부각했다. 백악관 대변인은 “여러 유럽 국가들이 러시아 에너지에서 벗어나기 위해 미국 LNG 공급업체들과 장기 계약을 시작했다”며 “미국 공급업체는 가장 신뢰할 수 있는 파트너”라고 말했다.