SKB, 2배 빨라진 '기가 와이파이7' 공유기 출시

SK브로드밴드는 기존 대비 2배 빠른 속도와 핏(Fit)한 디자인이 특징인 ‘기가 와이파이7’ 공유기를 출시한다고 29일 밝혔다.

최근 AI, 4K·8K 스트리밍, 고사양 게임 등 대용량 콘텐츠 이용이 늘어나면서 무선 환경에 대한 수요가 증가하고, 공유기를 인테리어 소품으로 활용하고자 하는 트렌드를 반영해 기획했다.

‘기가 와이파이7’은 기존 와이파이6 대비 2배 빠른 최대 2.88Gbps(5GHz 대역 기준) 무선 속도를 제공한다. 또 최대 2.5Gbps의 유선 속도까지 지원해 기가 인터넷 이상의 대역폭을 무선으로 손실 없이 전환한다.

사진=SK브로드밴드

특히, 2.4GHz, 5GHz 등 2개 주파수를 동시 연결하는 멀티 링크 기술로 데이터 지연을 낮춰, 다양한 기기를 동시에 사용해도 끊김 없는 무선 품질을 제공한다.

아이폰16 이상, 갤럭시S25 시리즈 이상 등 최신 스마트폰이나 노트북과 안정적으로 호환되며, SK브로드밴드 무선 신호 확장기인 ‘윙즈(Wings)’와 연동 시 음영 구역 없는 와이파이 환경을 구축할 수 있다.

가격도 대폭 낮췄다. 기존 와이파이 통합 상품 이용 고객은 월 1천100원만 추가하면 된다.

관련기사

디자인도 차별화했다. 투박한 외부 안테나를 기기 내부로 숨긴 ‘플랫 안테나’를 통해 미학적 완성도와 성능을 동시에 잡았다. ‘접고 펼 수 있는 구조’를 채택해 거실에 세우거나 TV 뒤에 밀착해 설치하는 등 공간에 맞춘 연출이 가능하다.

친환경 브랜드 ‘플리츠마마’와 협업해 향후 ‘기가 와이파이7’ 외부 디자인을 바꿀 수 있는 커버도 선보일 계획이다.