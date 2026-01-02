김성수 SKB "발로 뛰는 CEO, 구성원 실행 적극 지원"

김성수 SK브로드밴드 사장은 2일 신년사를 통해 지난해 시장 침체와 혹독한 시련 속에서도 순증 점유율 1위 탈환, 전용회선 매출 성장률 1위 수성, 울산 DC 착공 등 견고한 저력을 증명한 구성원들에게 감사를 전했다.

김 사장은 2026년 경영전략 핵심 과제로 고객 신뢰 강화, AI DT 혁신을 선정했고, 모든 상품과 프로세스를 고객 관점에서 전면 재설계해 신뢰를 회복하는 동시에 투자자본수익률(ROIC) 기반의 질적 성장 기조를 확고히 하자고 했다.

이어, 핵심 서비스와 고객 접점에 AI를 실질적으로 적용해 시장의 한계를 뛰어넘겠다는 계획을 밝혔다.

또 리더의 솔선수범과 구성원의 자발적 도전(VWBE), 부서 간 협업을 강조했다.

특히 모든 과정에서 장애와 보안 사고 등 리스크를 예방하는 ‘기본지키기’를 이행하며, SKMS와 SUPEX 추구 문화를 기반으로 한 ‘다이나믹 브로드밴드(Dynamic Broadband)’로 기업문화 개선을 주문했다.

김 사장은 “발로 뛰는 CEO가 되어 현장의 목소리를 경청하고 구성원의 실행을 적극 지원하겠다”며 “땅을 박차고 뛰어오르는 붉은 말의 기세로 함께 약속한 성장을 반드시 이뤄내자”고 강조했다.