SK브로드밴드 B tv, ‘에이닷’ 누적 이용 1억 돌파

1월 대비 월간 사용자 수 2배, 대화 건수 6배, 추천 콘텐츠 시청 2배 증가

방송/통신입력 :2025/12/16 13:16

진성우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

SK브로드밴드는 인공지능(AI) 에이전트 ‘에이닷’ 누적 이용 건수가 1억건을 넘어섰다고 16일 밝혔다.

회사는 지난해 9월 SK텔레콤의 생성형 AI ‘에이닷’을 B tv에 적용했다. 올해는 B tv 홈 화면 상단에 에이닷을 별도 구성하는 사용자환경·사용자경험(UI·UX) 개편으로 이용자별 시청 환경을 분석해 맞춤형 콘텐츠를 추천하는 기능을 강화했다.

AI 기반의 B tv 서비스 품질 고도화는 이용자들의 긍정적인 반응을 이끌어냈다. 올해 1월 대비 에이닷 월간 사용자 수가 2배 이상 늘었고, 실제 대화 건수는 6배 이상 증가했다. 시청 이력·선호 장르·실시간 방송 시청 패턴 등 다양한 데이터를 AI가 분석해 최적화된 콘텐츠를 제안한 결과, 추천 콘텐츠 시청 비율도 2배 이상 상승했다.

B tv는 이달에도 AI를 통한 개인화 경험 강화에 나선다. 셋톱박스 기종별 최신 업데이트를 통해 이용자 프로필·취향·시청 흐름을 파악해 유용한 기능과 콘텐츠를 직관적으로 제안한다. 신규 작품과 쿠폰 등을 손쉽게 확인할 수 있고, 특정 작품의 시놉시스 등 안내 문구를 확인하면 AI가 관련성 높은 콘텐츠들을 추천한다.

B tv+ 작품들만 모아볼 수 있는 탐색 기능도 신설한다. 이에 영화·방송·애니메이션·키즈·다큐멘터리 등 약 20만편의 전 장르 콘텐츠를 무제한으로 즐길 수 있게 됐다.

관련기사

B tv의 AI 활용은 개인화 확장에만 머무르지 않는다. 이용자의 불편사항을 미리 찾아내 해결하는 새로운 품질관리 시스템(AQUA)도 올해 10월에 도입했다. 시청 중 이상 현상이 발생하면 AI가 먼저 감지해 빠르게 조치하는 똑똑한 고객경험지표(CEI) 시스템을 지향한다.

김혁 SK브로드밴드 미디어사업본부장은 “B tv 에이닷을 활용하는 고객들의 만족도가 크게 높아졌다”며 “B tv는 고객들이 더욱 체감할 수 있는 AI 기반 개인화 서비스를 강화해 새로운 미디어 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.

진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
SK브로드밴드 AI B tv 에이닷 방송 콘텐츠 개인화 시청

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

카카오톡 '친구탭' 첫화면 친구목록으로 돌아와

누누티비 폐쇄 2년…불법 스트리밍 ‘풍선효과’ 줄어들까

EU, 2035년 내연차 퇴출 기조 흔들…규제 완화 검토

초소형 군집위성 검증기 발사 또 연기

ZDNet Power Center