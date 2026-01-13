SKB, 고용부 장관 표창...산업재해 예방

SK브로드밴드는 ‘2025년 정부포상 전수 및 수여식’에서 산업재해 예방 분야 고용노동부 장관 표창을 받았다고 13일 밝혔다.

산업재해 예방 표창은 고용노동부 주최로 산업안전보건 관련 업무에 종사하면서 산업재해 예방에 기여한 공이 큰 기업을 포상하는 제도다.

SK브로드밴드는 현장 중심의 안전관리 강화로 산업재해 예방 성과를 창출하고, 사회적 안전문화 확산 활동을 펼친 공로를 인정받았다. 안전보건 전담 조직을 필두로 그동안 적극적이고 창의적인 산업재해 예방활동을 전개했다.

SK브로드밴드가 산업재해 예방 분야 고용노동부 장관 표창을 수상했다. 국태근 SK브로드밴드 안전보건실장(오른쪽)과 권태성 서울지방고용노동청장이 기념 촬영하고 있다. (사진=SK브로드밴드)

지난해 서울지방고용노동청과 안전보건공단 서울광역본부와 사회적 안전문화 확산을 위한 업무협약을 체결하고 다양한 캠페인을 펼쳤다.

고용노동부와 안전보건공단, SK브로드밴드 캐릭터를 활용해 ‘12대 핵심 안전수칙’ 등 정부 정책을 담은 안전보건 교육 웹툰을 제작, 배포했다.

아울러 Btv와 지역채널을 통해 안전보건 캠페인 홍보영상과 자막을 총 1만2천회 이상 송출했고, 요금 안내서에도 해당 문구를 반영했다.

200개 넘는 사옥과 전국 작업현장을 방문하는 차량에도 안전문화 현수막을 설치해 시각적인 메시지를 강조했다.

이밖에 전국 사옥 공용 공간에 산업재해 예방 배너와 연간 1만회에 달하는 안전보건 캠페인 홍보영상을 송출했다.

성진수 SK브로드밴드 최고안전보건책임자는 “앞으로도 사회적 책임을 달성하기 위해 AI 스마트 안전, 참여형 안전문화, 보유한 인프라 등을 활용해 예방 중심의 현장 실천을 민관과 함께 노력하겠다”고 밝혔다.