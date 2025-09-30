SK브로드밴드 "한국시리즈 직관 티켓 받으세요"

SK브로드밴드는 민족 대명절 추석을 맞아 온 가족이 B tv와 함께 풍성하고 즐거운 연휴를 보낼 수 있도록 다양한 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.

먼저 한국시리즈 직관 티켓 경품 이벤트를 준비했다. 가을야구 시즌을 맞아 B tv+ 신규 가입자는 물론 기존 가입자 대상으로 ‘한국시리즈, 황금 티켓을 잡아라’ 이벤트를 10월 1일부터 10월 12일까지 진행한다.

한국시리즈 2차전부터 최종전까지의 경기 직관 티켓(1인 1매, 최대 60명)과 뮤지컬 ‘맘마미아’ 티켓(1인 2매, 15명), 신세계상품권 3만원권(100명), 영화예매권(150명) 중 원하는 황금 티켓을 선택하고 모바일 B tv의 해당 이벤트 페이지를 가족, 지인에게 공유하면 자동으로 응모된다. 당첨자는 10월 20일 B world 이벤트 페이지에서 발표될 예정이다.

추석 연휴동안 가족·지인과 함께 즐길 수 있도록 VOD 할인 이벤트도 마련했다. 장르 제한 없이 B tv의 모든 콘텐츠를 20% 할인된 가격으로 시청할 수 있는 ‘추석 연휴 맞이 매일 받는 할인 쿠폰’ 이벤트를 10월 1일부터 10월 10일까지 진행한다. 이 기간 동안 B tv 이벤트 메뉴에서 VOD 20% 할인 쿠폰을 하루 한 장씩, 최대 10장까지 받을 수 있다.

이번 이벤트를 통해 ▲좀비딸 ▲전지적 독자 시점 ▲판타스틱4: 새로운 출발 ▲노바디2 ▲악마가 이사왔다 등 인기·신작 영화를 20% 할인된 가격으로 즐길 수 있다. 또한 모바일 B tv에서 해당 VOD를 10월 1일부터 10월 10일까지 구매하면 B캐시 1천100포인트가 추가로 적립된다.

김혁 SK브로드밴드 미디어사업본부장은 “추석 연휴 기간 동안 B tv가 준비한 다양한 이벤트를 통해 B tv 고객분들이 즐거운 시간을 보내시길 바란다”고 말했다.