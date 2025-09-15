"최대 10대 이용가능"…SKB, 소상공인 전용 '쉐어 인터넷' 출시

SK브로드밴드는 초고속인터넷 1개 회선으로 데스크톱, 노트북 등을 동시에 최대 10대까지 이용할 수 있는 소상공인 전용 상품 ’쉐어 인터넷’을 출시한다고 15일 밝혔다.

회사는 소형 병원, 학원, 사무실 등의 업종에서 여러 대의 PC를 동시 이용하는 소상공인들의 요구를 확인해, 기존 최대 2대까지 동시 이용 가능한 단말 대수를 10대까지 확대 제공하는 상품을 선보였다고 설명했다.

아울러 쉐어 인터넷 이용자에게는 추가 요금 없이 금융 사기 피해 및 매장 기기 수리 보상 프로모션 ‘든든 쉐어 인터넷’도 제공한다.

이 행사는 피싱 등 사이버 공격으로 인한 계좌 부당 인출이나 카드 부당 사용 등의 금전 피해 발생 시 연 1회 최대 300만원 한도로 보상해준다. 또한 매장 내 POS, 카드 결제 단말, PC, TV 고장으로 인한 수리 시 약정 내 1회 최대 50만원까지 수리비도 지원한다.

요금은 쉐어 기가라이트 기준 월 3만6천300원이며 IPTV 결합 시 월 3만800원, 요즘가족결합 시 월 2만5천300원 등 결합할인도 제공한다. 단, 3년 약정 시 부가세가 포함된다.

쉐어 인터넷과 든든 쉐어 인터넷 모두 기가 와이파이를 기본으로 제공하며 와이파이 증폭기인 윙즈도 월 1천650원만 추가하면 이용할 수 있다.

한편 SK브로드밴드는 올해 3월부터 진행해온 ‘힘내CEO(힘내쎄오) 1년 약정 할인’ 이벤트를 정식 출시하며 소상공인 특화 상품 라인업을 확대했다. 이 행사는 장기 약정에 부담을 느끼는 소상공인을 위해 초고속인터넷을 1년 약정으로 신규 가입해도 기존 대비 최대 40% 할인된 요금으로 이용할 수 있고, 모뎀 임대료 월 2천200원도 면제한다.

여기에 소상공인들이 폐업으로 부득이하게 인터넷을 해지할 경우 폐업사실증명원만 제출하면 할인반환금을 면제받을 수 있다.

힘내CEO(힘내쎄오) 1년 약정 할인은 쉐어 인터넷과 든든 쉐어 인터넷 상품도 가입이 가능하며, 이 경우 월 2천200원만 추가하면 된다.

관련기사

쉐어 인터넷과 힘내CEO(힘내쎄오) 1년 약정 할인은 소상공인기본법의 소상공인 기준을 충족하는 개인사업자, 법인사업자, 비영리단체 등 누구나 가입이 가능하다.

송정범 SK브로드밴드 SOHO&SE 담당은 “어려운 시기에 소상공인에게 실질적인 도움이 되는 상품을 개발하기 위해 다각도로 고민하고 있다”며 “최근 출시한 든든 인터넷에 이어 이번 쉐어 인터넷과 힘내CEO 1년 약정 할인까지 앞으로도 소상공인에게 조금이나마 힘이 될 수 있는 상품을 개발하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.