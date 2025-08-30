SKB, 경품 대인 요금할인...새 인터넷 요금제 31일 출시

SK브로드밴드는 1~2인 가구, 청년층, 소상공인 등 가성비를 중시하는 고객층을 위해 신규 인터넷 요금제 상품인 ‘바로할인 요금제’를 31일 출시한다. 경품 대신 요금제 할인을 제공하는 방식이다.

바로할인 요금제는 초고속인터넷을 단독으로 가입하거나 IPTV와 동시 가입 시 초고속인터넷 요금제에 따라 할인을 제공한다. 예컨대 고객이 기가인터넷과 Btv스탠다드를 3년 약정으로 동시 가입할 경우 3년간 매월 1만4천300원을 할인받을 수 있다.

SK텔레콤 이동전화를 이용하면 ‘요즘가족결합’ 등 유무선 결합 상품과 동시 가입도 가능하다.

바로할인 요금제는 SK브로드밴드 고객센터 또는 온라인 공식 가입센터인 B다이렉트샵 등 비대면 직접 채널에서 가입과 상담이 가능하다.

SK브로드밴드는 실속 있는 요금을 원하는 케이블인터넷 고객층을 위해 기존보다 저렴한 ‘케이블스마트 요금제’도 31일 선보인다. 기존 케이블 표준 요금제 대비 최대 약 20% 인하된 가격에 제공된다.

아울러 SK브로드밴드는 31일부터 신규 가입하는 케이블인터넷과 소상공인 대상 PC방 전용상품 ‘하이랜’의 할인반환금 계산식 변경을 통해 고객 부담을 완화한다. 약정 만료 직전까지 할인반환금이 발생하는 구조에서 약정기간의 절반 이후부터 할인반환금이 감소해 만료 시점에는 0원이 되는 구조로 변경한다.

홍승진 SK브로드밴드 마케팅전략담당은 “이번 요금제 개편으로 고객들의 합리적인 통신 서비스 이용에 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 고객의 라이프스타일을 고려한 다양한 요금제를 지속적으로 선보여 혜택을 강화하겠다”고 말했다.