SKB, ‘2025 블러썸 청소년 음악제’ 성료

SK브로드밴드는 ESG 경영 실천의 일환으로 지난 9일 오후 서울 구로 아트밸리에서 개최한 ‘2025 블러썸 청소년 음악제’를 성황리에 마쳤다고 밝혔다.

올해로 4회째를 맞는 ‘2025 블러썸 청소년 음악제’는 SK브로드밴드와 FNC엔터테인먼트 비영리 공익재단인 LOVE FNC가 손잡고 청소년 인재 육성과 발굴을 위해 진행하는 사회적 가치 기획 프로그램으로, 전국 300여 명의 학생들이 총 141개 팀으로 참여했다.

이날 대상은 ‘Answer to the end’라는 곡을 선보인 ‘락(樂)밴드’가 차지했다. 대상을 포함해 이번 ‘2025 블러썸 청소년 음악제’에서 수상한 모든 곡은 음악 스트리밍 플랫폼 플로를 통해 음원으로 공개된다.

SK브로드밴드 관계자는 “블러썸 청소년 음악제는 청소년들이 자신의 목소리를 음악으로 표현하고 그 과정에서 행복을 느낄 수 있도록 하는 기회의 장”이라며 “앞으로도 청소년들의 꿈과 열정을 적극적으로 지지하고 응원할 것”이라고 말했다.