콘엑스, '순환형 RWA' 실증 모델 제시

글로벌 블록체인 메인넷 콘엑스는 '순환형 실물연계자산(RWA)' 실증 모델을 제시한다고 28일 밝혔다.

기존 RWA가 부동산, 금, 채권 등 이미 존재하는 실물 자산을 블록체인으로 이전하고 소유권을 분할하는 '일방향적 유동화'에 초점을 뒀다면, 순환형 RWA는 웹2와 웹3를 넘나들며 새로운 실물 자산을 만드는 것부터 시작한다는 점에서 차별점이 있다고 회사 측은 설명했다.

순환형 RWA는 웹3 커뮤니티에서 제안한 아이디어를 실제 예술 작품이나 상품으로 새롭게 창출하고, 이 실물 자산을 통해 발생하는 수익을 정산 받을 수 있는 권리를 토큰으로 만든다. 웹3 인프라를 통해 무형 아이디어를 유형 자산으로 실체화하는 것이 핵심이다.

콘엑스 '순환형 RWA' 구조.

콘엑스는 순환형 RWA 모델을 입증하기 위해 'CONX 아레나' 프로젝트를 진행하고 있다. 첫 번째 이벤트로는 컴투스홀딩스 대표 지식재산권(IP) '놈'을 활용한 글로벌 게임 공모전 '놈 아레나'를 개최한 바 있다. 현재는 세계적인 픽셀 아티스트 주재범 작가와 함께 '주재범 아레나'를 진행 중이다.

주재범 아레나는 웹3 기반 예술품 창작 협업 모델이다. 웹3 커뮤니티에서 모인 아이디어를 토대로 작가는 자신의 영감을 더해 직접 실제 작품을 만든다. 이렇게 현실 세계에 완성된 실물 작품에 대한 수익 권리를 블록체인에 토큰화하면, 이후 작품을 통해 발생한 수익은 아티스트와 아이디어 제공자, 플랫폼 등 기여자들에게 투명하게 분배된다.

'순환형 RWA'를 실증하기 위한 콘엑스가 진행 중인 '주재범 아레나'

정산 과정은 콘엑스의 기술 파트너 컴투스홀딩스가 개발한 자동 정산 규격 'ODL'로 이뤄지며, USDC, USDT 등 스테이블코인으로 최종 지급된다.

콘엑스 재단 관계자는 "이번 시도는 단순히 실물 자산을 토큰화하는 것을 넘어 기존 RWA 활용성을 획기적으로 높이는 선례가 될 것으로 기대한다"며 "금융과 문화 산업을 연결하는 인프라로서 RWA 분야를 선도해 나갈 것"이라고 전했다.

컴투스홀딩스, 구글 클라우드, 레이어 제로, 애니모카 브랜즈 등 웹3 기업이 참여한 레이어1 메인넷 콘엑스는 '차세대 핀테크 인프라'를 목표로 한다. 전통 금융기관과 문화 산업, 기술 기업이 실물 자산을 안전하게 온체인으로 전환할 수 있는 생태계 구축에 주력하고 있으며, 이를 뒷받침하는 스테이블코인 인프라도 고도화하고 있다.