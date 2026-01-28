카카오게임즈 '오딘: 발할라라이징', 길드 공허 던전 업데이트

카카오게임즈(대표 한상우)는 모바일 MMORPG '오딘: 발할라 라이징'에 길드 공허 던전 콘텐츠를 업데이트했다고 28일 밝혔다.

길드 공허 던전은 보스 몬스처 처치 시 보상이 제공되는 신규 길드 PvE 콘텐츠다. 길드 공허 소환체 결정을 통해 소환한 보스 몬스터를 처치하면 길드 관련 보상을 획득 가능한다.

이외에도 장비 강화 실패 시 장비가 파괴되지 않고 보존되도록 돕는 진드리의 강화석이 추가됐다. 진드리의 결정이 재료로 쓰이며, 무기·방어구·장신구 강화석를 제작할 수 있다. 제작으로 획득 가능한 신규 신화 등급 무기도 함께 공개됐다.

카카오게임즈는 다음달 11일까지 길드 주화 지원 미션 이벤트를 실시한다. 길드와 관련된 미션 완료 시 길드 주화(최대 3천개)가 지급된다. 가호 성장 지원 미션 이벤트는 가호석 획득 및 합성 횟수에 따라 미션 완료 보상을 받을 수 있다. 모든 미션 수행 시 신성의 가호석 22장이 제공된다.